16 ago 2022 08:45

I TRAPPER JORDAN E TRAFFIK SONO STATI ARRESTATI IN PROVINCIA DI MONZA PER AVER RAPINATO UN OPERAIO 41ENNE NIGERIANO DELLA SUA BICICLETTA E DELLO ZAINO - ARMATI DI COLTELLO, GLI HANNO GRIDATO "VOGLIAMO AMMAZZARTI PERCHÉ SEI NERO" – IL 25ENNE JORDAN È NOTO ALLA CRONACA NAZIONALE PER LA SUA INSOFFERENZA NEI CONFRONTI DELLE FORZE DELL'ORDINE - L'ALTRO, TRAFFIK, 26ENNE ROMANO, HA PRECEDENTI PENALI PER RAPINA...