6 ago 2022 12:10

NELLA TRAPPOLA DELLA “MANTIDE BRIANZOLA” – TRA LE VITTIME DI TIZIANA MORANDI, ARRESTATA PER AVER DROGATO E DERUBATO UOMINI INCONTRATI ONLINE, C’È UN 71ENNE DI AVELLINO FINITO IN OSPEDALE DOPO AVER BEVUTO UNA BEVANDA OFFERTA DALLA TRUFFATRICE – L’UOMO SI ERA INCONTRATO CON LA DONNA A UN BAR PER VENDERE UNA COLLEZIONE DI MONETE E PENNINI D’ORO, MA POI HA PERSO I SENSI – NON È CHIARO SE LA 47ENNE ABBIA…