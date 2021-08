12 ago 2021 20:25

UN TRAPPOLONE TRA LE COSCE - MARIO BALOTELLI È STATO SCAGIONATO DALLE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE! SECONDO IL GIP LA 17ENNE VICENTINA CHE NEL 2017 LO HA DENUNCIATO HA ORDITO UNA “MACCHINAZIONE”, INSIEME AL SUO LEGALE: LA GIOVANE IN UN PRIMO TEMPO NON AVEVA FATTO CENNO ALLA VIOLENZA, SALVO POI CHIEDERE 100MILA EURO PER NON SPIFFERARE LA NOTIZIA AI GIORNALI - PER IL GIUDICE “BALO” È VITTIMA DI UNA TENTATA ESTORSIONE…