Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

Se lo ricordano bene, alla Gendarmeria, il nome di Alfio Maria Daniele Pergolizzi, da dieci giorni ospite delle sacre celle del Vaticano. L’uomo a quanto pare è recidivo.

Già nel 2015 «lo denunciammo ai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale», la testimonianza è di un ex gendarme, perché Pergolizzi provò a vendere per 120 mila euro una lettera olografa di Michelangelo Buonarroti, il Divin Artista del Rinascimento, all’allora arciprete della basilica di San Pietro, il cardinale Angelo Comastri. Il quale però tergiversò — secondo le cronache del Messaggero di quei giorni — e avvisò i gendarmi solo quando quello se n’era andato, senza peraltro concludere l’affare.

Comastri, insomma, non fu abbastanza pronto come il suo successore, il cardinale Mauro Gambetti, già Custode generale del Sacro Convento di Assisi, che — lo ha raccontato il quotidiano Domani — il 27 maggio scorso invece ha fatto scattare la trappola. L’arciprete ha ricevuto nel suo ufficio Pergolizzi, ex capo della comunicazione della Fabbrica di San Pietro tra il 1995 e il 2011, fingendo di volere concludere la trattativa. […]

Il manoscritto era ricomparso proprio nel volume pubblicato nel 2021 da Pergolizzi che su queste basi aveva avviato la trattativa. Ma intanto il Vaticano aveva fatto partire la denuncia e l’ufficio del Promotore di Giustizia l’aspettava al varco: così il 27 maggio scorso, dopo lo scambio del volume per una somma di denaro, c’è stato l’arresto in flagranza. Tra l’altro la somma richiesta da Pergolizzi per il manoscritto berniniano era la stessa di 10 anni fa per la lettera di Michelangelo: 120 mila euro.

[…] Le accuse sono pesanti: ricettazione, estorsione e truffa. Nei giorni scorsi Pergolizzi è stato sottoposto a due interrogatori (pare con parziali ammissioni) e la prossima settimana si deciderà sul rinvio a giudizio.

[…] il timore generale è che non ci siano in giro solo la lettera di Michelangelo o il prezioso manoscritto di epoca berniniana. L’archivio della Fabbrica di San Pietro, da cui Pergolizzi avrebbe trafugato i documenti, è una miniera d’oro.

[…] la famiglia di Pergolizzi è tutt’altro che serena e teme per le sue condizioni.

