TRASTEVERE, CHE SBORNIA! – LO SCORSO MESE NEL RIONE TRASTEVERE DI ROMA IL 118 È DOVUTO INTERVENIRE UNA SERA SI' E UNA NO PER RACCATTARE I RAGAZZI STORDITI DALL’ALCOOL – SOLO NELLA NOTTE DI HALLOWEEN SONO STATI 5 GLI INTERVENTI DELLE AMBULANZE CHE HANNO DOVUTO CURARE GLI UBRIACONI (TRA I QUALI UNA RAGAZZA MINORENNE) - LA PRESIDENTE DEL COMITATO “VIVERE TRASTEVERE” DINA NASCETTI: "QUESTO È RISULTATO DELL'ABBANDONO DEL RIONE CHE DENUNCIAMO DA ANNI”

Luca Monaco Per “la Repubblica - Edizione Roma”

baby gang aggredisce un senzatetto a trastevere 1

Sono giovanissimi, alcuni ancora minorenni. Tracannano fiumi di alcolici di seconda scelta, in vendita a prezzi stracciati nei tanti locali notturni che nell'ultimo decennio hanno invaso Trastevere. Nelle notti di movida bevono fino a svenire, si accasciano sui sampietrini, finché qualcuno non chiama l'ambulanza.

baby gang aggredisce un senzatetto a trastevere 2

Così, nei fine settimana, dal rione caro al Trilussa fioccano le chiamate al 118 per segnalare i casi di malore legati all'intossicazione da alcol. Nel corso degli ultimi tre fine settimana, dal 16 ottobre al 1 novembre, le ambulanze del sistema sanitario regionale hanno eseguito 12 interventi nel triangolo delle bevute compreso tra piazza Trilussa, piazza della Malva e San Cosimato, cinque solo nella notte di Halloween.

trastevere degrado

Sulle schede di soccorso registrate nella centrale del 118 in via Portuense variano le età dei pazienti e gli indirizzi dei soccorsi, non la motivazione della richiesta di intervento: «Abuso alcolico», annotano i sanitari.

trastevere coca sniffata sulle auto

Se la cocaina, la "neve" come la chiamano gli adolescenti delle baby gang sulla chat di Telegram "Trilussa by night", libera l'aggressività dei giovanissimi che solo 15 giorni fa hanno pestato Simone "Pantera" Lopetti, il senzatetto 55enne preso a calci in testa in piazza Trilussa, l'alcol favorisce la perdita di equilibrio, le cadute, i ferimenti e gli svenimenti.

trastevere

Come è capitato al 22enne che la notte di Halloween, alle 3.54 del mattino, è volato giù dal monopattino mentre sfrecciava in viale Trastevere. Si è ferito alla testa, è stato portato in codice giallo al San Camillo. Anche in questo caso i sanitari hanno annotato: «Abuso alcolico». La stessa sera le ambulanze sono corse a Trastevere altre quattro volte.

movida trastevere 7

La prima all'1.17 in piazza della Malva, davanti ai minimarket che vendono alcol a due soldi. C'è una ragazza minorenne, 17 anni appena, intossicata dall'alcol: viene soccorsa e accompagnata al Bambino Gesù in codice verde.

I lampeggianti blu del 118 alle 3.15 tornano a illuminare la scalinata di piazza Trilussa: c'è un 30enne fuori di sé per «abuso alcolico». L'uomo viene curato sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

movida trastevere

Si comporta allo stesso modo, mezz' ora più tardi, un 25enne soccorso sul Lungotevere dei Tebaldi. Anche lui è piegato dalle bionde ad alta gradazione, che dopo le due del mattino, quando chiudono i locali, viaggiano nelle borse frigo dei venditori ambulanti abusivi.

movida trastevere 4

«Questa situazione purtroppo - osserva la presidente del comitato Vivere Trastevere Dina Nascetti - è risultato dell'abbandono del rione che denunciamo da anni». Secondo Nascetti, l'unica strada per invertire la tendenza è «implementare l'offerta culturale in città, costruendo delle rassegne di livello, ma gratuite, a beneficio dei più giovani».

movida trastevere 1

Nel frattempo l'abbuffata alcolica continua. Sono le quattro del 16 ottobre quando un 21enne accusa un malore di fronte alla Basilica di Santa Maria in Trastevere. È praticamente in coma etilico, viene trasferito in codice giallo al Santo Spirito. Lo stesso ospedale dove era stato accompagnato anche Pantera due sabati fa.

movida trastevere 5

Domenica 23 ottobre, una settimana prima dell'aggressione a Lopetti, un 30enne, alle 3.30 del mattino, viene trovato quasi svenuto in lungotevere Gianicolense: rifiuta il ricovero.

Una settimana più tardi alle 5, in piazza Sant' Egidio, un 35enne si sente male a due passi dal presidio dei militari di Strade sicure, che chiamano i soccorsi. L'uomo è finito al Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina in codice verde. L'ultimo intervento prima della strage di Halloween. La sbornia senza freni, continua.

movida trastevere trastevere piazza trilussa santa maria in trastevere