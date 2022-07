TRATTORI, LETAME E PALLOTTOLE – IN OLANDA GLI AGRICOLORI PROTESTANO DA GIORNI CONTRO LA RIFORMA DEL GOVERNO RUTTE CHE IMPONE DI RIDURRE LA PRODUZIONE PER TAGLIARE EMISSIONI DI AZOTO – STRADE BLOCCATE, DISTRIBUZIONE FERMA, SCAFFALI DEI SUPERMERCATI QUASI VUOTI – I MANIFESTANTI HANNO LANCIATO LETAME CONTRO LA CASA DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA. LA POLIZIA HA RISPOSTO SPARANDO COLPI DI PISTOLA IN ARIA – VIDEO

1. PROTESTA IN OLANDA CONTRO L'AGENDA 2030, ECCO IL LETAME SPARATO DAVANTI CASA MINISTRO AGRICOLTURA

(AGENZIA VISTA) – Va avanti da giorni la protesta degli agricoltori olandesi contro l'Agenda 2030 e le riduzioni delle emissioni imposte dal Governo. Ecco le immagini del letame sparato dai manifestanti davanti casa del Ministro dell'agricoltura Henk Staghouwer.

2 PROTESTA AGRICOLTORI OLANDESI CONTRO AGENDA 2030, LA POLIZIA SPARA CONTRO I TRATTORI

(AGENZIA VISTA) - Olanda, 06 luglio 2022 Va avanti da giorni la protesta degli agricoltori olandesi contro l'Agenda 2030 e le riduzioni delle emissioni imposte dal Governo. Lo scontro con le forze dell'ordine si fa via via iù violento, ecco gli agenti di Polizia che sparano contro i mezzi agricoli.

3. PAESI BASSI: LA POLIZIA APRE IL FUOCO SUGLI AGRICOLTORI CHE PROTESTANO

Guido Da Landriano per scenarieconomici.it

In Olanda la polizia ha aperto il fuoco contro trattori agricoli dei manifestanti che si muovevano pe le strade. La giustificazione, ovviamente riportata dai giornali filo Rutte, come Telegraaf, è che si è trattato di colpi di intimidazione, ,a l’immagine sopra stante mostra il foro di un proiettile ad altezza della cabina del mezzo agricolo che, solo per fortuna, non ha colpito e ucciso nessuno. Ecco la scena completa, da cui si evince che il trattore non minacciava nessuno e che i poliziotti hanno sparato altezza uomo, per uccidere.

olanda proteste agricoltori 5

I poliziotti olandesi hanno il grilletto facile e hanno già sparato durante le manifestazioni contro gli obblighi vaccinali, in quel caso ferendo alcuni manifestanti.

Bisogna dire che gli agricoltori olandesi e i loro alleati, provenienti un po’ da tutte le categorie, hanno mostrato un’invidiabile organizzazione e immaginazione. In un blocco hanno risposto portando un carro armato, uno Sherman,

Ricordiamo che le manifestazioni degli agricoltori sono dovute alla legge, voluta dal governo Rutte, senza nessuna contrattazione con gli agricoltori, per la riduzione delle “Emissioni di azoto” nell’ambiente, che obbligherebbe questi ultimi a ridurre la propria produzione di 1/3, tra l’altro in un momento in cui la sicurezza alimentare mondiale è in pericolo. probabilmente utilizzato per i film e le rievocazioni storiche.

olanda proteste agricoltori 4

Sono numerosissimi i centri di distribuzione bloccati dagli agricoltori, che rendono quindi impossibile rifornire i supermercati. Geniale aver accentrato la distribuzione, cosa che permette di mettere in ginocchio un paese bloccando pochi punti centralizzati.

Inoltre, ovviamente, non vengono consegnate derrate fresche. I supermercati iniziano ad avere gli scaffali vuoti. Nonostante questo le notizie sono poco presenti nei media olandesi.

