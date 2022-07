TRAVAGLIO HA FATTO IL BOTTO! – INCIDENTE D’AUTO PER MARCOLINO IN ZONA TRASTEVERE: LA SUA SMART HA TERMINATO LA CORSA SUI TAVOLINI DI UN RISTORANTE POSTI SU UN MARCIAPIEDE. COINVOLTA ANCHE UNA BMW. TRAVAGLIO SI SAREBBE ALLONTANATO PER POI FARSI PRESTARE LE PRIME CURE SUCCESSIVAMENTE E…

Incidente d'auto a Roma in zona Trastevere. Nello scontro è rimasto coinvolto il giornalista Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Dalle prime indiscrezioni la sua auto, una Smart, sembrerebbe arrivasse da via dei Genovesi, mentre la seconda vettura coinvolta - una Bmw - proveniva da via della Luce.

Per cause ancora da accertare, la Smart di Marco Travaglio ha terminato la sua corsa sui tavolini, sopra un marciapiede, di un ristorante. Paura per i passanti e per i due conducenti. Il giornalista si sarebbe allontanato per poi farsi prestare le prima cure successivamente. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia municipale che stanno raccogliendo informazioni e facendo i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

