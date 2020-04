Da www.baritoday.it

Sesso orale in via Celentano, nel centro di Bari: la scena è stata immortalata in un video diventato virale in poco tempo. I due 'amanti' sono stati notati da un cittadino che ha ripreso l'episodio: Per rispettare il bon-ton ai tempi dell'epidemia di coronavirus, evidentemente hanno indossato le mascherine, riuscendo a farla franca rispetto ai controlli delle Forze dell'Ordine per il rispetto dei divieti imposti dal Dpcm. “

