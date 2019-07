TRAVOLTI DA UN’INSOLITA PASSIONE – VIDEO: A TORINO UNA COPPIA NON RESISTE E SI METTE A FARE SESSO PER STRADA DAVANTI ALL’OSPEDALE OFTALMICO, IN PIENO CENTRO VICINO ALLA STAZIONE DI PORTA SUSA – LE IMMAGINI SONO STATE FILMATE DA UN PASSANTE E RAPIDAMENTE HANNO FATTO IL GIRO DELLE CHAT WHATSAPP CITTADINE

TORINO, COPPIA SORPRESA A FARE SESSO DAVANTI ALL'OSPEDALE OFTALMICO

Gioele Urso per www.torinotoday.it

La scritta "Ospedale Oftalmico" che sovrasta la scena: un ragazzo e una ragazza appoggiati al muro di cinta di quello che un tempo è stato un centro sanitario di rinomata importanza a Torino, intenti a fare sesso. Un video di pochi secondi, in totale diciannove, che è stato realizzato da un passante e che ha cominciato a fare il giro delle diverse chat su WhatsApp.

Dalle immagini i due non sono riconoscibili. Sono lontani e la qualità del video non è alta, ma basta come tratto indicativo di una certa decadenza. Nel video si vede anche un secondo passante che attraversa la strada e getta un occhio alla coppia. Lo fa senza dare troppo peso a quel che sta accadendo. I due pochi secondi dopo il suo passaggio termineranno di fare sesso.

A colpire è il luogo dove avviene il tutto. In centro. A pochi passi dalla stazione di Torino Porta Susa. Quel punto, che incrocia via Passalacqua con via Juvarra, è a pochi passi dalla centralissima via Cernaia e da piazza XVIII Dicembre.

