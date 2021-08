TRAVOLTI DALLA SOLITA PASSIONE – L'ENNESIMA COPPIETTA NON RESISTE E SI METTE A FARE SESSO IN SPIAGGIA DAVANTI A TUTTI, A CEFALÙ. UN TURISTA HA FILMATO LA SCENA E SI È SCATENATO IL SOLITO DELIRIO DI VOYEURISMO E INDIGNAZIONE – IL SINDACO ROSARIO LAPUNZINA: “MI AUGURO CHE GIÀ SIANO PARTITE LE INDAGINI PER DARE UN VOLTO E UN NOME AGLI AUTORI IN MODO DA ESSERE PUNITI COME MERITANO”

DA www.iltempo.it

sesso in spiaggia 4

Sesso on the beach. L’estate italiana 2021 è una delle più porcine di sempre: da nord a sud si moltiplicano gli episodi hot a favore di guardoni. Questa volta tocca alla spiaggia di Cefalù in Sicilia: un uomo e una donna si sono fatti travolgere dalla passione e hanno consumato sulla battigia fregandosene di chi li poteva vedere.

E infatti un turista ha filmato l’amplesso hard e postato il video sui social diventato virale in poche ore.

giovani beccati in spiaggia a fare sesso

SESSO IN MARE DAVANTI A TUTTI, LA COPPIETTA NON RESISTE E IL VIDEO FA IL GIRO DEL WEB

Inevitabili i commenti, spesso volgari, e le polemiche che hanno coinvolto Rosario Lapunzina, il sindaco “sceriffo” noto per le numerose ordinanze molto rigide e le multe a raffica.

rosario lapunzina

Il primo cittadino ha definito l’episodio molto grave annunciando che presenterà denuncia alle forze dell’ordine per quanto accaduto: “Mi auguro che già siano partite le indagini per dare un volto e un nome agli autori in modo da essere puniti come meritano. Allo stesso modo mi auguro che chi ha filmato collabori con le forze dell’ordine”.

sesso in spiaggia 6

