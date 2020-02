TRAVOLTI DALLA SOLITA PASSIONE – DUE TURISTI, UNA BRITANNICA E UN AUSTRALIANO DI 26 ANNI, SONO STATI ARRESTATI DOPO ESSERE STATI SORPRESI A FARE SESSO IN PIENO GIORNO SU UNA SPIAGGIA NELLE FILIPPINE – QUANDO I POLIZIOTTI SONO ARRIVATI I DUE, COMPLETAMENTE UBRIACHI, HANNO IGNORATO L’ORDINE DI FERMARSI: PORTATI IN CENTRALE HANNO PROVATO A TROMBARE ANCHE SUL RETRO DELLA MACCHINA DELLA POLIZIA… - FOTO PICCANTI

DAGONEWS

Una donna britannica e un uomo australiano sono stati sopresi in pieno giorno mentre facevano sesso su un'affollata spiaggia dell'isola di Boracay nelle Filippine: Jasmine Nelly e Anthony Carrio, entrambi 26 anni, hanno continuano anche dopo l’arrivo della polizia.

I due, completamente ubriachi, sono stati arrestati ma hanno tentato di accoppiarsi anche sul retro della macchina degli agenti. Il caporale Joel Banga-ora ha dichiarato che entrambi erano così ubriachi che hanno cercato di ignorare la polizia e continuare a fare sesso.

«Siamo arrivati in spiaggia, eravamo in piedi accanto a loro e hanno continuato a fare sesso. Non erano imbarazzati, tutti potevano vederli nudi. La donna era con il seno in mostra e il pene dell’uomo era visibile. Erano così presi che non capitavano cosa stava accadendo intorno a loro».

La polizia ha ammanettato la coppia e i due sono stati caricati in auto. «Sul retro hanno tentato di finire quello che avevano iniziato in spiaggia» ha continuato Joel Banga-ora. I due sono stati rilasciati su cauzione, ma dovranno affrontare un processo. Se non si presenteranno non potranno più mettere piede nelle Filippine.

