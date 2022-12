TRE BAMBINI SONO MORTI DOPO ESSERE CADUTI IN UN LAGO GHIACCIATO A SOLIHULL, NEL REGNO UNITO – LE VITTIME, DI ETÀ COMPRESA TRA 8 E 10 ANNI, STAVANO GIOCANDO QUANDO LA SUPERFICIE GHIACCIATA SI È ROTTA E LORO SONO FINITI NELL’ACQUA GELIDA. QUANDO SONO STATI RECUPERATI DAI SOCCORRITORI ERANO IN ARRESTO CARDIACO – UN QUARTO, DI SEI ANNI, RIMANE IN CONDIZIONI CRITICHE – VIDEO

Da https://tg24.sky.it/

La caduta nel lago ghiacciato è stata fatale per tre dei quattro bambini ricoverati in ospedale in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Babbs Mill Park, vicino a Birmingham, nell'Inghilterra centrale. Un quarto bambino, di sei anni, resta in condizioni critiche. Il gruppo, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, stava giocando su un lago a Solihull quando il ghiaccio si è rotto facendoli cadere in acqua.

Quando sono stati recuperati dai soccorritori erano in arresto cardiaco, sono stati sottoposti alla rianimazione cardiopolmonare e portati negli ospedali della zona. Il Regno Unito è stato colpito da un'ondata di gelo con forti precipitazioni nevose: sono state registrate temperature molto basse, -15 gradi in Scozia.

Le ricerche continuano sul luogo della tragedia, mentre la polizia cerca di stabilire esattamente cosa sia successo e se qualcun altro sia caduto in acqua. Secondo le testimonianze raccolte potrebbero essere cadute in acqua fino a sei persone. Già ieri sera il comandante locale vigili del fuoco locale, Richard Stanton, aveva però dichiarato che "data la temperatura dell'acqua, l'età di chi è entrato in acqua e il tempo trascorso in essa, non si tratta più di un'operazione di soccorso" ma piuttosto rivolta ad un eventuale recupero di corpi.

I primi a soccorrere i bambini erano state alcune persone sulla riva del lago, poco dopo sono arrivati gli agenti di polizia e in seguito i vigili del fuoco specializzati nel salvataggio in acqua. Il sottotenente Richard Harris della polizia di West Midlands ha detto che i familiari delle vittime sono ''completamente devastati'' e che i bambini sono andati sul lago senza tener conto dei pericoli e senza avere l'abbigliamento adatto.

