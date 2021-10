17 ott 2021 18:58

TRE ITALIANI SONO MORTI IN UN INCIDENTE NEL DESERTO A RYAD, IN ARABIA SAUDITA. TRA LORO ANCHE IL BALLERINO ANTONIO CAGGIANELLI, DI 33 ANNI - I TRE ERANO NEL PAESE ARABO PER UN’ESIBIZIONE E, NEL LORO GIORNO LIBERO, AVEVANO DECISO DI FARE UNA ESCURSIONE NEL DESERTO CON UNA COMITIVA DI 10 PERSONE: I MEZZI SU CUI VIAGGIAVANO SAREBBERO FINITI IN UNA SCARPATA…