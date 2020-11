TRE TASTI, TANTE FUNZIONI - VI SI È IMPALLATO L’IPHONE E NON SAPETE COME RIAVVIARLO? NOVE VOLTE SU DIECI BASTA FARE UN SOFT RESET. È SEMPLICE: BASTA SCHIACCIARE IL TASTO AUMENTA VOLUME, POI QUELLO PER DIMINUIRLO E INFINE IL TASTO AVVIO, FINCHÉ NON COMPARE UNA SCHERMATA NERA - IL FACE-ID NON FUNZIONA CON LE MASCHERINE? POTETE DISATTIVARLO – L’SOS EMERGENZE E I DUE METODI PER LO SPEGNIMENTO: TUTTE LE COMBINAZIONI

I nuovi iPhone 12 in alcuni casi possono essere destabilizzanti per i nuovi utenti, soprattutto perché la mancanza del tasto fisico frontale obbliga a familiarizzare con alcuni trucchi dell'interfaccia. Però non c'è da preoccuparsi perché è tutto a portata di dita, facile e piuttosto intuitivo.

Gli strumenti da conoscere

L'intera famiglia iPhone 12, quindi anche Pro, Mini e Max, per interagire mette a disposizione non solo lo schermo touch ma anche due tasti volume sul lato e un tastino a scorrimento per la modalità suoneria/silenzioso sul lato sinistro, e un tasto per l'accessione sul lato destro. Tutto qui, fermo restando il fatto che in alcuni casi viene richiesto di premere più tasti insieme per sbloccare delle funzioni.

Come spegnerlo

Potrebbe sembrare una banalità ma per spegnere l'iPhone ci sono due modalità. La prima più semplice e immediata è quella di premere insieme il tasto accensione (lato destro) con uno dei tasti volume (lato sinistro). Dopodiché apparirà una schermata con le scritte: Scorri per spegnere, SOS emergenze, eventualmente Cartella Clinica se attivata, e Annulla.

Apponendo il dito sul primo e mantenendo il contatto scorrendo verso destra – il gesto si chiama swipe – si otterrà lo spegnimento. Facendo lo stesso con la seconda scritta invece si attiverà la chiamata di emergenza. La terza invece annullerà la procedura.

La seconda modalità di spegnimento richiede di accedere alle Impostazioni dello smartphone e selezionare la voce Generali. Dopodiché scorrendo la pagina al fondo si potrà cliccare su Spegni.

Come riavviare gli iPhone 12

La tecnologia è imperfetta, così come l'uomo è imperfetto, quindi non bisognerebbe farsi prendere dal panico se il proprio cellulare fa le bizze. Può capitare una schermata nera, oppure che il software si impalli oppure un aggiornamento non vada a buon fine. In tutti questi casi si emergenza la prima cosa da fare è un riavvio – come faremmo su un personal computer. Ecco la procedura passo-passo: schiacciare una volta il tasto aumenta volume, poi una volta il tasto diminuisci volume e quindi il tasto avvio sul lato destro fino a quando non compare una schermata nera. L'iPhone si riavvierà e in molti casi tutto dovrebbe andare a posto

Nel caso in cui i problemi dovessero replicarsi si potrebbero impiegare altre strategie che tirano in ballo le modalità Recovery e DFU (Device Firmware Update) ma le consigliamo solo ai più esperti. O meglio, se non sapete di che cosa si tratta lasciate perdere e rivolgetevi a un centro assistenza oppure a un conoscente scafato e competente.

Come disabilitare Face-ID

In questa fase di pandemia da Covid-19 e di obbligo di mascherine il riconoscimento facciale non funziona. Quindi potrebbe essere utile, soprattutto se si è spesso in giro per lavoro, disabilitare temporaneamente la funzione Face-ID, tanto poi si è costretti sempre a inserire il codice.

Basta tenere schiacciati il tasto accensione (lato destro) con uno dei tasti volume (lato sinistro), come se si volesse spegnere lo smartphone e poi selezionare nella successiva schermata la voce Annulla. Comparirà un'altra schermata con la scritta Inserisci il codice. Invece di digitarlo cliccate nuovamente annulla e disabiliterete di conseguenza la funzione di riconoscimento facciale. Per riattivarla basterà compiere nuovamente lo stesso percorso e poi all'ultima schermata digitale il codice.

SOS Emergenze, come funziona?

SOS Emergenze è un servizio che consente di chiamare aiuto (verso un numero locale, a prescindere dal paese) e avvisare contatti selezionati di emergenza in modo semplice e rapido, come abbiamo già spiegato in passato. Per far partire la chiamata è sufficiente cliccare il tasto avvio e uno del volume – la stessa procedura che si impiega per lo spegnimento. Dopodiché è sufficiente trascinare il cursore emergenze verso destra.

A quel punto partirà una sorta di conto alla rovescia e infine la chiamata. Per aggiungere contatti alla propria lista personale di emergenza è sufficiente avviare l'app Salute, toccare l'icona del proprio profilo personale e poi accedere alla propria Cartella Clinica. Scorrendo l'elenco di opzioni alla voce Contatti di emergenza basta cliccare sul tastino verde con il segno «+» per aggiungere i numeri desiderati. In caso di emergenza questi riceveranno una notifica con i dati di localizzazione dell'utente.

