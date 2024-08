PER I TRE TENORINI È SEMPRE NATALE - DOMANI E DOMENICA SARÀ REGISTRATO IL FAMIGERATO CONCERTO DEL GRUPPO "IL VOLO" AD AGRIGENTO, CHE SARÀ POI TRASMESSO A NATALE DA CANALE 5, MA I FAN NON SI SONO SCALDATI: SONO STATI VENDUTI SOLO 250 BIGLIETTI A SERATA (SU 600). MA CHI SONO I CORAGGIOSI CHE HANNO PAGATO 80 EURO PER SORBIRSI GLI ACUTI DEL TRIO CON L'OBBLIGO DI VESTIRSI CON ABITI INVERNALI? - NELLA BUFERA IL GOVERNATORE SCHIFANI E L'ENTE NAZIONALE DEL TURISMO, CHE HANNO SPESO 1,2 MILIONI DI EURO...

Mancano poche ore alla “serrata” della Valle dei Templi di Agrigento per registrare due concerti de Il Volo (uno per l’Italia, uno per gli Stati Uniti), domani e il 1º settembre, ma i nodi intorno all’evento ancora non sono sciolti.

Come già scritto, la Regione Siciliana ed Enit hanno investito 1,2 milioni di euro per aggiudicarsi Il Volo come testimonial di Agrigento Capitale della Cultura 2025, con due produzioni televisive e un pubblico di 600 spettatori ciascuna.

A scatenare le polemiche è la registrazione di domani, che andrà in onda su Canale 5 il 24 dicembre: un concerto di Natale a tutti gli effetti, con richiesta di vestirsi con abbigliamento adeguato (non un cappotto, è stato poi specificato, ma un simil-invernale “preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti o gonne lunghe, camicie e capispalla a manica lunga o scialli per le donne”).

Accuse e sfottò dall’opposizione, con Forza Italia (il concerto è stato fortemente voluto dal presidente Renato Schifani), che ha ridicolizzato le polemiche parlando di “spettacoli straordinari come già avvenuto a Gerusalemme nel 2022 e a Matera nel 2019”. Quello di Matera, registrato in giugno, andò in onda in novembre. [...]

Il concerto di Natale de Il Volo era già previsto dai palinsesti di Canale 5, e Agrigento e la Sicilia con la spesa extra (che include l’accordo per fare de Il Volo i testimonial di Agrigento 2025) se lo sono aggiudicato. Un’assegnazione con chiusura lampo del Parco ad agosto – comunicata con 9 giorni di anticipo – che ha portato disagi notevoli al turismo locale e una certa frustrazione della cittadinanza.

Sono stati venduti circa 250 biglietti a serata con il pubblico pagante che, oltre a mettersi maniche lunghe e scialle ad agosto, sarà di fatto comparsa in una vera produzione televisiva, con obblighi specifici. Pure la giunta comunale di Agrigento, sostenuta anche da Forza Italia, ha subìto i concerti più che volerli (la Valle dei Templi è un parco regionale). [...]

