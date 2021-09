TREMATE LO STESSO, CAGATEVE ADDOSSO - IN SVIZZERA VI CONVIENE METTERVI UN PANNOLONE: L'ATTACCO DI DIARREA MENTRE SI GUIDA NON GIUSTIFICA UN ECCESSO DI VELOCITÀ – LO HA STABILITO UN TRIBUNALE CHE HA RESPINTO IL RICORSO DI UN AUTOMOBILISTA CHE CONTESTAVA IL RITIRO DELLA PATENTE: L’UOMO AVEVA AVUTO PROBLEMI ALLO STOMACO E AVEVA SPINTO L’AUTO A 120 KM/H DOVE IL LIMITE ERA 80 – IL GIUDICE HA STABILITO CHE…

Tommaso Rodano per "il Fatto quotidiano"

Chi ha vissuto questo genere di esperienze sa quanto possano essere terrificanti: l'intestino manda segnali inequivocabili e sempre più violenti, le mani sul volante si irrigidiscono, si inizia a sudare e si schiaccia il piede sull'acceleratore pregando di arrivare al primo autogrill.

Eppure l'inflessibile tribunale federale svizzero lo ha stabilito con una sentenza: l'urgenza di andare in bagno mentre si guida non giustifica un eccesso di velocità. È stato respinto "il ricorso di un automobilista che contestava il ritiro della patente da parte delle autorità svizzere", come scrive Ticinonews.

"L'uomo sosteneva di aver avuto all'improvviso problemi di stomaco e diarrea. In questa situazione di emergenza aveva quindi guidato velocemente per trovare al più presto un bagno pubblico. Era stato pizzicato mentre transitava in un cantiere a oltre 120 km/h dove il limite era di 80 km/h". La patente è ritirata a tempo indeterminato dalle autorità del canton Berna. Flatulentia legis non excusat.

