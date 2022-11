IN QATAR SI COMPRA TUTTO, ANCHE I TIFOSI - L'ULTIMA TROVATA DEL GOVERNO QATARIOTA PER EVITARE DI RITROVARSI CON GLI STADI VUOTI: INGAGGIARE DEI FIGURANTI DA SISTEMARE SUGLI SPALTI (SONO GLI OPERAI SOPRAVVISSUTI AL LAVORO SUI CANTIERI?) - IN DIVERSI VIDEO, SI VEDONO ORDE DI SUPPORTER FIN TROPPO ORGANIZZATI MENTRE CANTANO, SUONANO E BALLANO PER LE STRADE DEL PAESE - SARÀ UN CASO CHE IN MEZZO AI TANTISSIMI TIFOSI NON C'È NEMMENO UNA DONNA? - IL C.T. DELL'OLANDA, LOUIS VAN GAAL: "I TIFOSI FANNO BENE A BOICOTTARE IL MONDIALE…" - VIDEO