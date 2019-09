TREMENDA VENDETTA - UNA 27ENNE RUSSA HA UCCISO I SUOI FIGLI DOPO AVER SCOPERTO CHE IL PADRE DELLA SUA BAMBINA ERA GIÀ SPOSATO: QUANDO HA PROVATO A CHIEDERE SPIEGAZIONI LUI LE HA PROPOSTO DI AVERE UNA RELAZIONE POLIGAMICA E LEI È IMPAZZITA – HA LEGATO I SUOI PICCOLI, LI HA STRETTI A SÉ ED È ENTRATA IN ACQUA PER SUICIDARSI, MA…

Da "www.ilmessaggero.it"

Ekaterina Khavchina, 27 anni, devastata dalla notizia che il padre di sua figlia era già sposato e che le aveva chiesto di diventare la sua seconda moglie in una relazione poligama, ha preso i bimbi e li ha portati al mare.

Una volta arrivati in spiaggia, la mamma li ha legati con una corda e li ha trascinati in mare annegandoli, e poi ha tentato disperatamente di suicidarsi, ma non c’è riuscita. È stata salvata da alcune persone accorse per le urla terrorizzate di suo figlio Valentin e della piccola Milana.

Ekaterina li aveva legati e poi stretti a se, dopo aver abbandonato la carrozzina della bambina sulla sabbia vicino alla riva. Milana è stata trovata morta in acqua, mentre Valentin è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale. La polizia ha dichiarato che la mamma è sotto custodia e che rischia fino a 20 anni di prigione se condannata per il duplice omicidio.

Un’amica ha raccontato che la sua vita è crollata quando ha saputo che il padre di Milana era già sposato con una donna nel suo Paese, l’Uzbekistan. E ha aggiunto che era caduta in uno stato di “disperazione” dopo che l’uomo le aveva detto che voleva un matrimonio poligamo (l’atto di sposare più coniugi).

«Ekaterina si rifiutò e lui si trasferì a vivere da un’altra donna. Il mondo gli era crollato addosso». La giovane mamma era di Vilyuchinsk, nella regione vulcanica della Kamchatka, una cittadina base per sottomarini nucleari, «amava i suoi bambini, voleva una famiglia, poi all’improvviso tutto è andato in frantumi».

