IL TRIANGOLO SÌ! – UNA FAMIGLIA POLIAMOROSA AMERICANA RIVELA I SEGRETI DI UNA RELAZIONE A TRE E ANNUNCIA LA VOLONTÀ DI ALLARGARE LA “TRIBÙ” CON NUOVE PERSONE – LA COPPIA CHE HA TRE FIGLI, DOPO AVER CONOSCIUTO LA RAGAZZA SU FACEBOOK, HA DECISO DI INVITARLA A VIVERE CON LORO E ADESSO VOGLIONO METTERE AL MONDO ALTRI BIMBI - “NON È SOLO UNA QUESTIONE DI SESSO. SI DEVE FARE I CONTI CON LA GELOSIA E…”

cody e kayla kurkowski e katherine zepernick 8

Una coppia polimorosa rivela i segreti di vivere in una relazione a tre e annuncia il progetto di sposarsi nel 2022 e di allargare la famiglia: al momento i tre stanno crescendo i tre figli della coppia e ha in programma di mettere al mondo altri bambini.

Cody e Kayla Kurkowski avevano già due figli insieme quando hanno incontrato Katherine Zepernick su Facebook tre anni fa e hanno deciso di darle il benvenuto nella loro relazione.

cody e kayla kurkowski e katherine zepernick 7

Tre mesi dopo, Katherine, 27 anni, si è trasferita con Cody, 28 anni, e Kayla, 27 anni, e i tre da allora vivono insieme nella loro casa in Ohio. A febbraio di quest'anno, hanno dato il benvenuto a una bambina, Khloe-Rae , che la terza figlia di Kayla e Cody, ma la prima a nascere nella nuova “formazione”.

kayla kurkowski e katherine zepernick 2

Ma nonostante vivano una relazione impegnata, crescano tre bambini insieme e pianificano di averne altri in futuro, Cody, Kayla e Katherine stanno valutando di iniziare a uscire con altre persone e di avere una relazione aperta ad altri incontri. I tre sostengono di condividere le loro responsabilità genitoriali e di essere ugualmente amati dai loro figli. Stanno progettando di sposarsi nel 2022, aprire un bed and breakfast insieme e vogliono avere altri due o tre figli.

cody e kayla kurkowski e katherine zepernick 6

«Ho incontrato Kayla su Facebook, mi ha fatto conoscere suo marito dopo un bel appuntamento davanti a un caffè; abbiamo immediatamente capito che volevamo passare il nostro tempo insieme - ha detto Katherine - Per i primi tre mesi della nostra relazione, viaggiavo da Dayton e poi mi hanno chiesto di trasferirmi da loro. Ci sono stati dei momenti difficili come in ogni relazione, ma abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare la nostra famiglia.

cody e kayla kurkowski e katherine zepernick 5

E adesso non escludiamo di allargare la nostra tribù. Siamo una triade aperta, il che significa che possiamo uscire con altre persone. Tuttavia, con i bambini piccoli e gli orari di lavoro intensi al momento non possiamo dedicarci ad altre persone. Siamo tutti genitori allo stesso modo; nessuna persona ha più autorità genitoriale di un'altra e prendiamo decisioni per loro tutti insieme.

cody e kayla kurkowski e katherine zepernick 4

Abbiamo già spiegato loro il nostro rapporto; diciamo loro che è proprio come qualsiasi altra famiglia. Alcune persone non hanno genitori, un genitore, due genitori, genitori adottivi. Loro hanno capito e non hanno mai avuto problemi o domande al riguardo». E sul rapporto in camera da letto: «Non è solo questione di sesso. Impari a gestire la gelosia».

cody e kayla kurkowski e katherine zepernick 2 kayla kurkowski e katherine zepernick 1 kayla kurkowski e i figli kayla kurkowski e katherine zepernick 4 kayla kurkowski e katherine zepernick 3 katherine zepernick e i bimbi della coppia katherine zepernick cody kurkowski e katherine zepernick 1 katherine zepernick 1 cody e kayla kurkowski 1 cody e kayla kurkowski e katherine zepernick 1 cody e kayla kurkowski e katherine zepernick 3