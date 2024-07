TRIBÙ PERSE NEL TEMPO – LE RARISSIME IMMAGINI DEGLI INDIGENI MASHCO PIRO, CACCIATORI-RACCOGLITORI CHE VIVONO ISOLATI NELLA FORESTA AMAZZONICA, SENZA CONTATTI CON IL MONDO - SONO ACCAMPATI AL CONFINE TRA PERÙ E BRASILE, POCO DISTANTI DA DOVE OPERANO LE COMPAGNIE DEL LEGNAME CHE HANNO OTTENUTO DAL GOVERNO PERUVIANO NUOVE CONCESSIONI – DEL GRUPPO FINORA SI CONOSCEVA SOLO UNA RARA IMMAGINE RUBATA NEL 2007 – VIDEO

Estratto dell’articolo di www.lastampa.it

tribu mashco piro in amazzonia peru 9

UN video pubblicato da Survival International mostra le rarissime immagini di una tribù indigena che vive senza contatti con altri umani nella foresta amazzonica peruviana. Nel video gruppo di decine di Mashco Piro sulle rive di un fiume vicino a dove le compagnie di legname hanno delle concessioni.

Mascho Piro sono una tribù di cacciatori-raccoglitori che abitano regioni remote della foresta e non hanno mai incontrato estranei. Un’altra rara immagine è stata catturata nel settembre del 2007 da un gruppo di ecologisti da un elicottero sopra il parco nazione dell'Alto Purús. Il gruppo possiede degli accampamenti vicino al fiume Las Piedras vicino al confine tra Perù e Brasile. Secondo Survival International, i Mashco Piro non comunicano molto nemmeno con tribù della zona come gli Yine o con altri. [...]

tribu mashco piro in amazzonia peru 7 tribu mashco piro in amazzonia peru tribu mashco piro in amazzonia peru 2 tribu mashco piro in amazzonia peru 8

tribu mashco piro in amazzonia peru 1 tribu mashco piro in amazzonia peru 3 tribu mashco piro in amazzonia peru 4 tribu mashco piro in amazzonia peru 5 tribu mashco piro in amazzonia peru 6