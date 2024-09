TRICCHE BALLACK - I DELIRI SCOPAIOLI DELL'EX CALCIATORE TEDESCO MICHAEL BALLACK, CHE È FIDANZATO CON LA 23ENNE SOPHIA SCHNEIDERHAN, AMICA DEL FIGLIO DEL 48ENNE, MORTO NEL 2021 DOPO UN INCIDENTE CON IL QUAD - I DUE SI SONO AVVICINATI PROPRIO DOPO LA TRAGEDIA: NON È LA PRIMA VOLTA CHE VENGONO AVVISTATI INSIEME, MA ADESSO HANNO UFFICIALIZZATO LA LORO RELAZIONE CON UNA FOTO CHE…

michael ballack sophia schneiderhan

Qualche anno fa erano indiscrezioni che rimbalzavano sulla stampa tedesca, dalla Bild in poi, ma adesso non sono più solo «rumors». Michael Ballack, ex calciatore tedesco in attività fino al 2012, ha ufficializzato la relazione con Sophia Schneiderhan. E fin qui niente di sorprendente, ma in realtà questa storia è tornata d'attualità proprio in Germania perché la modella 21enne era un'amica del figlio di Ballack, Emilio, che nel 2021 ha perso la vita in un incidente. Il secondogenito dell'ex centrocampista rimase schiacciato dal quad che stava guidando di notte su un terreno accidentato. […]

sophia schneiderhan

E proprio dopo quel lutto il calciatore, oggi 48enne e commentatore televisivo, avrebbe iniziato ad avvicinarsi alla giovane che ha 25 anni in meno di lui. L'ufficialità di questa relazione è arrivata pochi giorni fa, quando Sophia ha postato alcune foto su Instagram insieme a Michael durante una vacanza a Sylt, isola tedesca nel Mare del Nord. Lì i due hanno festeggiato i 48 anni dell'ex calciatore della Nazionale tedesca e di Chelsea e Bayern Monaco (tra le altre). […]

