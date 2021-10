TRIESTE, SOLITARIA Y FINAL – LA CITTA’ DI SABA E SVEVO E’ SCHIAVA DELLA FOLLIA NO VAX: ULTRADESTRA, ULTRASINISTRA E CONTRARI AL VACCINO E GREEN PASS LA COLTIVANO COME CAPITALE DELLA LORO RESISTENZA - NELLA CITTA' GIULIANA C'È IL PIÙ BASSO TASSO DI VACCINATI DELLA REGIONE, E CI SONO IL TRIPLO DEI CONTAGI RISPETTO A UDINE E PORDENONE...

sgombero manifestazione porto trieste 3

Su 114 nuovi positivi in regione, 65 sono della provincia di Trieste. Si tratta di un dato che è stato al centro di una risposta che il vicegovernatore e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ha fornito a una interrogazione in aula. «La crescita dell’incidenza del Covid-19 nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia è collegata in prevalenza all’aumento dei casi registrato a Trieste dovuto sia alla più bassa percentuale di vaccinati rispetto alla media regionale che all’età mediamente più avanzata della popolazione e alla numerosità degli ospiti delle case di riposo e alla popolazione scolastica…

TRIESTE NO VAX

STEFANO PUZZER PORTATO VIA A FORZA STEFANO PUZZER IN LACRIME sgombero manifestazione porto trieste 8 sgombero manifestazione porto trieste 4 sgombero manifestazione porto trieste 1 sgombero manifestazione porto trieste 6 sgombero del sit in dei portuali di trieste 1 TRIESTE NO PASS