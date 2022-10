TRINCARE LITRI DI ALCOL PUÒ ROVINARE IL SESSO? LA SEXPERTA TRACEY COX RIVELA QUAL È LA GIUSTA DOSE DI ALCOL PER AVERE OTTIME PRESTAZIONI ANCHE DA BRILLI, E COME IN ALCUNI CASI BERE ABBIA PEGGIORATO (O MIGLIORATO) I RAPPORTI – C’È LA RAGAZZA CHE, PER TROMBARE CON SCONOSCIUTI, BEVE PER SUPERARE L’IMBARAZZO. C’È CHI PENSAVA DI NON POTER MAI FARE SESSO DA SOBRIO E NE HA SCOPERTO I VANTAGGI. E CHI, DOPO ANNI DI MATRIMONIO...

Tutti sanno che l'alcol agisce come afrodisiaco, aumentando il desiderio sessuale.

Bere qualche drink scioglie le inibizioni, ci rende più avventurosi e ci garantisce orgasmi più intensi. Ma tutto questo è vero se ci si limita a uno o due drink. Bevete di più e scoprirete che non è poi così piacevole. La sexperta Tracey Cox ha raccolto le storie di tre persone che hanno integrato l’alcol nella loro relazione traendone risultati diversi.

Amo il sesso da ubriaco anche se a volte mi rende triste

Lisa ha 36 anni, è single e lavora per un'agenzia pubblicitaria

«Non credo di aver mai fatto sesso da sobria e non sono sicura di volerlo. Sono ambiziosa e mi sto concentrando sulla mia carriera in questa fase della mia vita, quindi ho solo relazioni fugaci. L’alcol mi aiuta a sentirmi meno in imbarazzo durante un appuntamento con persone che non conosco, mi mette di buon umore e il sesso è più divertente.

Bere mi dà fiducia. Essere un po' ubriachi ti dà anche una scusa per scatenarti. Faccio fatica a raggiungere l'orgasmo se ho bevuto troppo. Ho sempre e solo l'orgasmo attraverso il sesso orale, il che significa che il ragazzo deve essere abbastanza sobrio da farlo correttamente. Se non raggiungo l'orgasmo nei primi dieci minuti, non accadrà.

Uno svantaggio per me del bere e del sesso è che può farmi sentire vulnerabile. Lavoro molto e lavoro da casa e mi sento sola. Sono consapevole di avere relazioni con uomini con cui non ho intenzione di instaurare una vera relazione. Voglio solo avere qualcuno con cui fare sesso nei fine settimana. Ma posso diventare piuttosto malinconico dopo che il sesso è finito. Mi risveglio e mi ritrovo sola.

Ho smesso di bere e amo il sesso da sobria

Elena ha 34 anni ed è sposata

«Quando ho incontrato il mio attuale marito e mi ha detto che era astemio, mi ha scoraggiato. Non volevo che qualcuno mi guardasse e mi giudicasse da quello che bevevo. Soprattutto, temevo che il sesso sarebbe stato terribile. Ma dopo la prima uscita non mi sono sentita a disagio. Lui non mi guardava male, ma ho aspettato un mese prima di fare sesso perché non ero sicura che sarei stata in grado di farlo da sobria con una persona che non aveva bevuto un goccio di alcol.

La prima volta è stata terribile, ma ci abbiamo riso su. Ero innamorata di lui, sentivo che era diverso dalle relazioni avute in precedenza. Lo abbiamo rifatto al buio, sotto le coperte e mi è sembrato più naturale.

A poco a poco, ci siamo sentiti più a nostro agio l'uno con l'altro. Ed è allora che ho scoperto quanto può essere sconvolgente il sesso da sobri. Innanzitutto, funziona tutto. Non ha mai avuto problemi di erezione e io non ho mai avuto problemi a raggiungere l'orgasmo. Ogni tocco sembra così intenso. È molto più facile dire a qualcuno cosa ti piace quando il tuo cervello è vigile e puoi comunicare correttamente. C'è molto contatto visivo durante il sesso. Lo guardo quando raggiungo l'orgasmo e questo è incredibilmente intenso.

Stiamo insieme da quattro anni e siamo sposati da un anno. Non potrei essere più felice – o più sobrio. A volte bevo qualche drink, ma adesso apprezzo tutto anche senza alcol.

Mia moglie ha smesso di bere e la nostra vita sessuale è finita

Jeremy ha 54 anni ed è sposato da 27

«Se mi avessero detto che io e mia moglie saremmo diventati una di quelle coppie che non fa quasi mai sesso, avrei riso. Facevamo sesso selvaggio mentre i nostri amici ci avevano già rinunciato. A entrambi ci piaceva bere e tra i nostri ricordi più belli ci sono le serate alcoliche al pub e il sesso tornati a casa.

È tutto finito quando mia moglie ha deciso di smettere di bere. È iniziato quando ha compiuto 50 anni. Ha deciso di astenersi dall’alcol per un mese e la prima cosa a soffrirne è stato il sesso.

Dopo il primo mese aveva perso un po’ di peso e ha deciso di continuare. Ha cercato di farmi smettere di bere, ma mi sono sentito abbastanza infelice. Il sesso è diventato sempre meno frequente e quando lo facevamo, sembrava che lo stesse facendo solo per compiacermi. Non mi sono mai sentito così prima. Ne abbiamo parlato e lei è d'accordo sul fatto che il suo desiderio sessuale sia scomparso, ma lo attribuisce alla menopausa.

Mi sento come se avessi perso la mia complice. Ci divertivamo così tanto insieme e ora no. Non la disturbo più per il sesso. Ma mi manca così tanto il nostro sesso e mi sento disperatamente depresso».

