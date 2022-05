17 mag 2022 13:08

TRIPOLI E TRIBOLI - UNA GUARDIA DELL’AMBASCIATA ITALIANA IN LIBIA È STATA FERITA DA ALCUNI COLPI D’ARMA DA FUOCO, DURANTE GLI SCONTRI CHE SI SONO VERIFICATI A TRIPOLI DURANTE IL TENTATIVO (RESPINTO) DEL PREMIER “PARALLELO” FATHI BASHAGHA DI ENTRARE IN CITTÀ - SI TRATTA DI UN LIBICO COLPITO DA PROIETTILI VAGANTI E NON IN UNO SCONTRO A FUOCO MIRATO…