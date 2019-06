FLASH! - LA CORDA DEL GOVERNO GIALLOVERDE STA PER SPEZZARSI. SI ATTENDE SOLO FINE GIUGNO/INIZIO LUGLIO QUANDO NON SARA' PIU' POSSIBILE IL VOTO ANTICIPATO. E ALLORA SEGNATEVI QUESTO NOME COME PREMIER DI UN GOVERNO TECNICO CHE DOVRA' AFFRONTARE IL MACIGNO DELLE FINANZIARIA: SALVATORE ROSSI, L'EX DG DI BANKITALIA (COTTARELLI NO, E' TROPPO FILO DRAGHI, E NON AVREBBE I VOTI DI M5S E LEGA)