IL TRISTE PRIMATO DELLA SICILIA: È ULTIMA NELLA CLASSIFICA DELLE DOSI INOCULATE PER 100 MILA ABITANTI - LA VACCINAZIONE VA A RILENTO E IL RAPPORTO TRA DOSI CONSEGNATE E SOMMINISTRATE VEDE L'ISOLA AL TERZULTIMO POSTO CON IL 90,8% - COLPA DELLA SFIDUCIA IN ASTRAZENECA E DELL’INCAPACITÀ DI RAGGIUNGERE LE PERSONE CON MEDICI DI FAMIGLIA E FARMACISTI CHE NON HANNO MAI INOCULATO...

Riccardo Arena per “La Stampa”

vaccini in sicilia

Ad Alcara li Fusi, un paesino di 1800 anime in provincia di Messina, hanno pensato di regalare una bottiglia d'olio per incentivare le vaccinazioni. Era stata pure promessa una birra, nella Fiera della Città dello Stretto, e stasera a Palermo si ripeterà un'esperienza già fatta a Catania e ancora una volta a Messina: biglietto gratis per visitare il museo Salinas a chi si vaccinerà.

Se però poi si tirano le somme, le campagne organizzate allo scopo di spingere la gente ad andare negli hub, disposti in tutta la regione dalla giunta guidata da Nello Musumeci, risultano poco vincenti. I numeri sono impietosi e condannano l'Isola a un podio poco invidiabile: la Sicilia è stata nell'ultimo mese quasi sempre fra le prime tre d'Italia, spessissimo prima, per contagi. Cifre che fanno da contraltare alla incidenza delle vaccinazioni, dove invece la media è da retrocessione: ieri il rapporto tra dosi consegnate e somministrate vedeva l'Isola al terzultimo posto con il 90,8%.

nello musumeci si vaccina

Se si guarda alla classifica delle dosi inoculate per 100 mila abitanti la regione è addirittura ultima. Carmelo Iacobello, direttore delle Malattie infettive dell'ospedale catanese Cannizzaro, sostiene che «rispetto ad altri territori, la Sicilia ha cominciato a contare più infezioni proprio quando nel resto del Paese i casi cominciavano lentamente a calare. Siamo dunque in ritardo nel controllo dell'epidemia».

vaccinazione sicilia

Appare evidente però che il numero di contagi resta comunque basso: 158 in regione e città medio-piccole come Agrigento, Caltanissetta e Enna fanno peggio delle grandi, Palermo, Catania e Messina. Ma anche ai non esperti salta all'occhio che essere fra gli ultimi per vaccinazioni condanna ai primi posti nelle graduatorie della diffusione del virus.

hub vaccino sicilia

Il disorientamento generale sulla sicurezza dei sieri non ha investito soltanto la regione guidata da Musumeci, alle prese anche col problema della eventuale ricandidatura nel 2022 e con un'inchiesta che proprio sulla più o meno fedele comunicazione dei dati a Roma ha coinvolto anche il suo delfino, l'assessore alla Salute Ruggero Razza. Che si era dimesso e poi è tornato in sella.

vaccino alle giovani donne

Scarso o nullo il collegamento col territorio, perché i medici di famiglia nell'Isola non hanno praticamente mai vaccinato nessuno, le farmacie ancora devono partire, nonostante mille annunci. E così il caos AstraZeneca e dei mix di vaccini qui ha colpito più che altrove: degli over 60 sono vaccinati solo il 70%, dei 70-79enni non hanno fatto nemmeno una dose il 22,9%, della fascia 80-89 il 18,8%. L'altro ieri i siciliani che hanno ricevuto il monodose Johnson&Johnson sono stati 74, ieri 19. In Lombardia sono stati 518, in Piemonte siva da 256 a 471.

vaccinazione eterologa 2 VACCINI GIOVANI VACCINAZIONE ANZIANI4 VACCINAZIONE ANZIANI1 VACCINAZIONE ANZIANI3 vaccino astrazeneca

VACCINAZIONE ANZIANI5