TRISULTI D’ORGOGLIO – LA CERTOSA RESTA IN GESTIONE ALLA FONDAZIONE DI STEVE BANNON – L’ORDINE DI SFRATTO DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI È STATO RESPINTO DAL TAR DI LATINA PERCHÉ L’ATTO È PARTITO TROPPO TARDI – UN ERRORE FORMALE CHE PERMETTERÀ AL GURU DI FARE DELL’ABBAZIA LA ''SCUOLA DEI GLADIATORI'' DELLA NUOVA DESTRA MONDIALE. PER ORA SOLO IN VIDEOCONFERENZA...

Andrea Palladino per “la Stampa”

LA CERTOSA DI TRISULTI - PROVINCIA DI FROSINONE

Trisulti, alla fine, continuerà ad essere il simbolo del sovranismo. La splendida abbazia del 1200 che Steve Bannon vuole trasformare nella scuola «dei gladiatori» della nuova destra mondiale rimane in gestione all' associazione Dignatitis Humanae, diretta dall' inglese Benjamin Harnwell. Sornione, amante dei sigari, assiduo frequentatore di Convention all' insegna del credo trumpiano mostra tutta la sua soddisfazione. L' ordine di sfratto che era partito dal Mibact lo scorso ottobre è stato respinto dal Tar di Latina: l' atto di autotutela del ministero guidato da Dario Franceschini è partito troppo tardi, superando, anche se di poco, il limite dei diciotto mesi di tempo dopo la concessione.

STEVE BANNON

SALVINI BANNON MODRIKAMEN

Un errore formale, certo, ma che fa vincere la partita alla coppia Bannon-Harnwell. Almeno in primo grado. L' abbazia, considerata un gioiello dell' arte monastica cistercense, era stata affidata due anni fa all' associazione Dignitatis Humanae, roccaforte del pensiero sovranista, presieduta all' epoca dal cardinale statunitense Raymond Burke. La gara per la concessione era stata vinta grazie ad un curriculum che poi si è rivelato quanto meno gonfiato, con alcune fondamentali carte falsificate. Secondo il Mibact la Dignitatis Humanae aveva acquisito la personalità giuridica richiesta dalla gara solo dopo la pubblicazione del bando e l' esperienza almeno quinquennale dichiarata nel campo della tutela dei beni culturali in realtà non sarebbe mai esistita. Non solo.

benjamin harnwell1

donald trump e steve bannon

Alcuni documenti fondamentali per garantire la solidità finanziaria del progetto di gestione dell' abbazia di Trisulti sono risultati falsificati. La lettera di asseveramento del piano economico su carta intestata della filiale di Gibilterra di una banca danese «non è genuina - dichiara in una email il manager dell' istituto Peter Hinrichs Bering - e non proviene dalla Jyske Bank di Gibilterra. La lettera e il suo contenuto sono, dunque, fraudolenti».

intervento di steve bannon (11)

Già la scorsa estate il ministero si era attivato inviando un' ispezione a Trisulti, contestando, tra le altre cose, la mancata manutenzione dell' abbazia. Il 16 ottobre dello scorso anno il ministero guidato da Dario Franceschini ha avviato in autotutela la revoca della concessione. A dicembre gli ufficiali giudiziari erano pronti ad entrare nel portone del convento cistercense in provincia di Frosinone, per espellere Harnwell.

benjamin harnwell 2

Ma una settimana prima di Natale è arrivata la prima doccia fredda: il Tar di Latina accoglie la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento. Ieri, alla ripresa dell' attività dopo il lockdown, i magistrati amministrativi sono entrati nel merito: l' azione del Mibact è arrivata «oltre il termine di diciotto mesi rispetto alla sottoscrizione del contratto di concessione avvenuta in data 14 febbraio 2018».

benjamin harnwell

GIORGIA MELONI E STEVE BANNON

Tutto annullato. Harnwell si è sempre mostrato sicuro, sentiva la vittoria in tasca. Nei giorni scorsi, prima della sentenza, ha pagato 100 mila euro per l' affitto della Certosa, con fondi arrivati direttamente dagli Usa e da Bannon in persona: «Steve ha contribuito molto generosamente», ha commentato a La Stampa. L' ex guru della Casa Bianca, divenuto punto di riferimento della destra sovranista in Italia, fin dal 2016 ha trasformato l' abbazia nel simbolo del suo movimento in Italia. Non ha mai spiegato, però, chi sono i donatori che stanno finanziando il suo movimento e la sua futura scuola dell' ultradestra.

