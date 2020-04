TROMBATE POCO E MALE, CHE FARE? LAVORARE SULLA RELAZIONE O SFANCULARE IL PARTNER E TROVARNE UNO CHE VI FA GODERE VERAMENTE? - LA SEXPERTA TRACEY COX CONSIGLIA: SE NON C’È "CHIMICA", LA PASSIONE NON ARRIVERÀ DI CERTO DOPO VENT’ANNI INSIEME – SE SONO INESPERTI BASTERÀ ACCOMPAGNARLI PER LE VIE DELLA PERDIZIONE E SE, INVECE, IL VOSTRO PARTNER PENSA SOLO AL PROPRIO PIACERE…

sesso in spiaggia 4

Il sesso non è tutto in una relazione. Ma fare male l’amore con una persona può anche indicare che il tuo partner non è giusto nemmeno per la tua relazione. L’esperta di relazioni Tracey Cox ci indica quando è utile rimanere con quella persona o quando è meglio staccare la spina alla relazione.

Non c’è chimica

È un brutto segno se non vi state strappando i vestiti a vicenda all'inizio di una relazione?

sesso e dieta 1

In una parola: sì! Se non c’è passione all’inizio figuriamoci dopo 20 anni. L'amore senza lussuria (all’inizio) è di solito amicizia. La chimica può svilupparsi nel tempo? Se sei emotivamente sano e non hai problemi, la risposta sincera è no.

Ma ci sono eccezioni.

Se uno di voi ha avuto brutte esperienze sessuali e ha paura o è rimasto ferito, potrebbe volerci del tempo all’inizio per fidarsi. In quelle situazioni vale la pena capire se si tratta solo di un’amicizia. Solo a quel punto vale la pena prendere una decisione.

sesso in maschera 2

Verdetto: lasciarsi

Sono inesperti

La tecnica può essere insegnata. Se sei disposto a educare pazientemente un nuovo amante in quello che ti piace, il problema è abbastanza facile da risolvere. Ricorda però: l'inesperienza sessuale non riguarda il numero di amanti che la persona ha avuto.

Molte persone che hanno avuto un sacco di relazioni a breve termine non hanno idea di come far godere il proprio partner veramente. Il trucco per risolvere il problema è quello di prendere l'iniziativa e guidarli. Una delle cose migliori da fare è masturbarsi di fronte al partner per far capire cosa piace. Un altro trucco è sperimentare qualcosa di nuovo per entrambi.

sesso a tre

Resistete anche a lanciarvi in critiche dopo il sesso. È straordinariamente facile insegnare a un amante inesperto nuove abilità. A una condizione: devono essere disposti a lasciarsi guidare.

Verdetto: Porta avanti la relazione

Sono monotoni

Questo spesso cammina di pari passo con l'inesperienza. In tal caso, basta prendere per mano il partner per fargli scoprire nuovi mondi. C'è da meravigliarsi se hanno paura di uscire dalla loro zona di comfort? Assolutamente no. Se non sono disposti a capire cosa ti piace passa direttamente alla voce amanti egoisti.

Altrimenti…

Verdetto: Porta avanti la relazione

fellatio 2

Il loro atteggiamento verso sul sesso è molto diverso dal tuo

Questo accade spesso se provenite entrambi da contesti culturali o religiosi diversi in cui il sesso è visto da uno come un'attività ludica e ricreativa e da un altro come finalizzato alla procreazione.

Ciò può (ovviamente) causare enormi problemi, ma se le tue capacità comunicative sono buone, il problema non è irrisolvibile. Scoprire se il partner ha una storia di abusi sessuali è un'altra ragione per cui i suoi atteggiamenti nei confronti del sesso potrebbero essere diversi.

fellatio

Ancora una volta, se il tuo partner è aperto ad andare in terapia o a parlare con te, non c’è motivo per non avere una vita sessuale soddisfacente. La pazienza e la comunicazione sono fondamentali.

Verdetto: Porta avanti la relazione se entrambi siete disposti a lavorarci

Avete appetiti sessuali diversi

Avere libido differenti può essere un grosso problema per le coppie. Mille fattori determinano se abbiamo una libido alta o bassa: pressione e stress, farmaci, genetica, storia passata, capacità di fare l'amore del nostro partner, salute generale, eventuali traumi sessuali.

sesso 3

Il problema è che la nostra vera libido "a riposo" è gonfiata artificialmente all'inizio di una relazione. Solo dopo diventa un problema. Ci sono cose che puoi fare per pareggiare le cose: concordare un certo numero di volte in cui fare sesso è una via.

sesso 2

Verdetto: Se sei già follemente innamorato e siete entrambi disposti a scendere a compromessi, porta avanti la storia. Ma se non è così, trova qualcuno che abbia le tue stesse esigenze.

Sono egoisti a letto

Si prendono sempre cura di loro stessi. Non controllano mai se ti è piaciuto il sesso o hai avuto un orgasmo. Il sesso è alle loro condizioni e solo alle loro condizioni. Non ricambiano mai il sesso orale. Sei tu quello che dà tutto, ma non riceve.

sesso 1

Questo è sesso egoistico, e non è accettabile.

Verdetto: lascialo immediatamente.

