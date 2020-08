TRONCHETTI DELLA FELICITÀ – EPPURE ECCOLI ANCORA QUI, UN ANNO DOPO: STESSA COSTA SMERALDA, STESSA COMPLICITÀ E STESSI SORRISI. L’UNICA COSA CHE È CAMBIATA TRA IL PATRON DI PIRELLI E LA BELLA MODELLA RUSSA HELENA, DI 30 ANNI PIÙ GIOVANE, È L’IMBARCAZIONE: UN WALLY DI 44 METRI A METÀ TRA BARCA A VELA E SUPERYACHT CHE NON ENTRA A PORTOFINO E VA ORMEGGIATA A GENOVA

MARCO TRONCHETTI PROVERA CON LA BELLA MODELLA RUSSA HELENA

Carola Uber per “Chi”

Dietro ogni storia d’amore si nascondono verità che non conoscono mai del tutto neanche i diretti interessati, figuriamoci gli altri. Quando poco più di un anno fa pubblicammo le foto di Marco Tronchetti Provera in barca con una giovane donna di origine russa dall’identità sconosciuta nessuno avrebbe scommesso sulla durata di quella relazione così stereotipata: il manager e la bella bionda di quarant’anni più giovane.

Il vicepresidente e amministratore delegato di Pirelli si era separato pochi mesi prima da Afef Jnifen, sua invidiatissima moglie per 17 anni e già pronta a dire sì al neocompagno Alessandro Del Bono (ad di Mediolanum farmaceutici), e la liaison con la ragazza al suo fianco sembrava più una consolazione che un nuovo, importante legame sentimentale.

AFEF E ALESSANDRO DEL BONO

Eppure eccoli ancora qui: stesso mare, stessa complicità e stessi sorrisi, anzi di più. L’unica cosa che è cambiata è l’imbarcazione: il Kauris III è infatti stato sostituito dal suo omonimo numero IV, un gioiellino marca Wally di 44 metri a metà tra barca a vela e superyacht su cui Tronchetti Provera, la compagna (di cui ora si sa anche il nome di battesimo, Helena, e l’età di massima, 30 anni) e altre tre coppie di amici stanno trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda.

È qui che pochi giorni fa sono stati avvistati: partenza da Porto Cervo verso Porto Rotondo e poi da lì a bordo del tender per raggiungere più agevolmente le isole di Tavolara e Molara e fare il bagno nelle splendide piscine naturali. Helena (o forse Elena senza “H”) ha un costume bianco intero molto chic, i biondissimi capelli raccolti in un elegante chignon e il sorriso dolce; Tronchetti Provera un’abbronzatura da lupo di mare, l’atleticità di un giovanotto di 72 anni e lo sguardo di un uomo innamorato che ha smesso di rimpiangere il passato.

la giovanissima modella russa che fa compagnia a marco tronchetti provera in sardegna

Quel passato è archiviato, e anche Afef, che sta passando l’estate poco distante nella sua casa in Costa Smeralda, pur non essendo ancora convolata a nozze l’ha ribadito di recente su Instagram pubblicando un quasi bacio al tramonto con Del Bono, prima foto (non rubata) del loro amore.

DALLE MACERIE DI DUE MATRIMONI FINITI MALISSIMO, SPUNTA UNA NUOVA COPPIA A MISURA DUOMO: L’EX MOGLIE DI UGO BRACHETTI PERETTI, ISABELLA BORROMEO HA TROVATO IL TRONCHETTO DELLA FELICITA’ NELL’EX MARITO DI AFEF, MARCO TRONCHETTI PROVERA…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/love-flash-macerie-due-matrimoni-finiti-malissimo-spunta-243212.htm

ISABELLA BORROMEO ARRUOLA LA PIÙ NOTA DIVORZISTA D'ITALIA, ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, PER SCRIVERE A DAGOSPIA: ''LA SIGNORA NON HA TROVATO IL 'TRONCHETTO DELLA FELICITÀ' INSTAURANDO UNA RELAZIONE CON IL DOTT. TRONCHETTI PROVERA, DEL QUALE NON CONOSCE NEPPURE IL NUMERO DI TELEFONO. LA SIGNORA SI DOMANDA DA DOVE NASCA IL GOSSIP, CHE È DEL TUTTO FUORI LUOGO NEL MOMENTO NEL QUALE È IN CORSO LA SEPARAZIONE E CI SONO FIGLI ADOLESCENTI DA TUTELARE'' ( AH, ECCO: C'E' LA SEPARAZIONE IN CORSO...)

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/isabella-borromeo-arruola-piu-nota-divorzista-39-italia-243341.htm

la super barca di Tronchetti Provera marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 4 kauris iv la super barca di tronchetti provera kauris iv la super barca di tronchetti provera 3 MARCO TRONCHETTI PROVERA CON UNA GIOVANISSIMA MODELLA RUSSA IN SARDEGNA marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 6 marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 3 la super barca di Tronchetti Provera yacht kauris iv di tronchetti provera