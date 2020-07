29 lug 2020 15:18

ISABELLA BORROMEO ARRUOLA LA PIÙ NOTA DIVORZISTA D'ITALIA, ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, PER SCRIVERE A DAGOSPIA: ''LA SIGNORA NON HA TROVATO IL 'TRONCHETTO DELLA FELICITÀ' INSTAURANDO UNA RELAZIONE CON IL DOTT. TRONCHETTI PROVERA, DEL QUALE NON CONOSCE NEPPURE IL NUMERO DI TELEFONO. LA SIGNORA SI DOMANDA DA DOVE NASCA IL GOSSIP, CHE È DEL TUTTO FUORI LUOGO NEL MOMENTO NEL QUALE È IN CORSO LA SEPARAZIONE E CI SONO FIGLI ADOLESCENTI DA TUTELARE'' ( AH, ECCO: C'E' LA SEPARAZIONE IN CORSO...)