ROSSI CELEBRA LA ROMANO MA LA SCAMBIA PER LA PORNOSTAR KHALIFA

Da “la Verità”

Anche il giornalista Filippo Rossi voleva unirsi alle feste per il rientro in Italia di Silvia Romano pubblicando un post su Facebook e cogliendo l' occasione per criticare la destra del «sovranismo esasperato». Il tentativo è naufragato in una clamorosa gaffe: quella pubblicata insieme alla scritta «Bentornata a casa» non è stata infatti la foto della giovane milanese, ma della pornostar libanese Mia Khalifa, ritratta con un velo dello stesso colore di quello indossato dalla Romano post islamizzazione. La svista ha fatto scatenare il Web e l' immagine è stata rimossa, senza nessuna spiegazione.

