TROPPO ROTONDA, LA CHIAPPA ESONDA - INCIDENTE BOLLENTE PER LA BOMBASTICA INFLUENCER JEN SELTER, CONOSCIUTA COME LA "CRISTIANO RONALDO DEL FITNESS" - DURANTE UNA DIRETTA SU INSTAGRAM, SI ROMPE IL BODY DELLA MODELLA, LASCIANDOLA A CHIAPPE ALL'ARIA, PER LA GIOIA DEI SOCIAL-PIPPAROLI CHE LA SEGUONO - LA PARA-GURU HA DECISO DI PUBBLICARE LA CLIP - VIDEO + FOTO SCONSIGLIATE PER I DEBOLI DI CUORE

Da www.liberoquotidiano.it

incidente hot per jen selter 1

Capita anche ai migliori, e anche in diretta. Jen Selter viene considerata la "Cristiano Ronaldo del fitness": fisico perfetto, esposizione mediatica totale, un esercito (per l'esattezza, 14 milioni e mezzo di follower su Instagram) pronti a seguirla quotidianamente, vedere fino all'ultimo dei suoi video, sfogliare ogni album e condividerlo a più non posso, per la gioia degli sponsor che la pagano profumatamente. Insomma, un colosso economico fondato su un corpo strabiliante.

Jen si è accasciata a terra coprendosi ridendo, un po' per il divertente imprevisto e un po' per l'imbarazzo. Alla fine, però, più che il pudore vinse il marketing. La Selter ha deciso comunque di pubblicare la clip, che ha fatto il pieno di commenti divertiti e, immaginiamo, pure di visualizzazioni. Sbadata e sfortunata, certo, ma pure molto, molto furba la ragazza.

