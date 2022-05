TROVARSI ADULTI SENZA ESSERE CRESCIUTI - IL GUINESS WORLD RECORDS HA INCORONATO UN ADOLESCENTE DI 18 ANNI COME IL PIU' BASSO AL MONDO - LUI SI CHIAMA DOR BAHADUR KHAPANGI, E' ALTO 73,43 CM E VIVE IN NEPAL - DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE, IL GIOVANE HA POSATO ACCANTO AL CERTIFICATO INCORNICIATO, CHE GLI HA CONSEGNATO L'ENTE, CHE ERA GRANDE QUASI QUANTO LUI... - FOTO

L'adolescente vivente più basso del mondo è stato incoronato a Kathmandu, in Nepal, in una cerimonia organizzata dal Guiness World Records. Lui si chiama Dor Bahadur Khapangi, è alto solo 73,43 cm, ed è stato portato da un parente nella località della capitale nepalese.

Dhananjay Regmi, CEO del Tourism Board, ha consegnato a Khapangi il certificato incorniciato - che gli arriva al petto - in una cerimonia organizzata dal Guinness World Records.

Nato in Nepal nel 2004, il giovane ha posato con il suo certificato davanti a uno stuolo di fotografi e media presenti alla cerimonia. La detentrice del Guinness World Records per la donna più bassa del mondo è Jyoti Amge dall'India. Nel 2009 è stata confermata come l'adolescente vivente più bassa misurando solo 61,95 cm. Ora 28enne, ha mantenuto il suo record per tutto questo tempo ed è persino apparsa alla televisione americana come personaggio regolare “Ma Petite in American Horror Story: Freak Show”, in cui è stata presentata per la prima volta nel 2014.

