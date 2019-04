TROVATO MORTO IN AUTO IL 74ENNE PEPPINO FRANCHINI, FONDATORE DEI SUPERMERCATI BRIANZOLI - IL VEICOLO DELL’IMPRENDITORE E’ STATO RITROVATO IN UN PARCHEGGIO DELL’AEROPORTO DI MALPENSA. LA MOGLIE, 24 ORE PRIMA, NE AVEVA DENUNCIATO LA SCOMPARSA - NEGLI ANNI ’70 AVEVA CREATO UN IMPERO CON 60 CENTRI COMMERCIALI

Marco Mologni per www.corriere.it

SUPERMERCATI BRIANZOLI

Aveva fondato, negli anni Settanta, i Supermercati Brianzoli: un impero con sessanta centri commerciali in Brianza e nel Nord Italia. È morto improvvisamente a 74 anni Peppino Franchini: l’imprenditore è stato trovato venerdì pomeriggio nella sua auto, in un parcheggio dell’aeroporto di Malpensa. La moglie, 24 ore prima, ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri di Lentate sul Seveso.

I medici, subito intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo senza vita di Franchini è stato trovato seduto, al volante della sua auto. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i vigili del fuoco, che hanno aperto la vettura. Insieme a loro i Carabinieri e gli agenti della Polaria. Le indagini sono in corso per accertare le cause del decesso, cha a una prima analisi sembrerebbe dovuto a cause naturali.

SUPERMERCATI BRIANZOLI

Franchini, insieme a Caprotti e ai Panizza, è stato uno dei protagonisti dell’esplosione della grande distribuzione nel Nord Italia. La sua famiglia è una delle dinastie dei grandi imprenditori brianzoli. Tutto era cominciato con il nonno Felice, che all’inizio del secolo scorso aveva aperto un mattatoio e tre macelleria a Lentate sul Seveso, gettando le basi per la costruzione di un impero. I figli Oreste e Vittorio avevano avuto l’intuizione di aprire il primo supermercato self service in Italia. Poi il passaggio di consegne alla nuova generazione: Peppino, il fratello Angelo e il cugino Gianfelice.

SUPERMERCATI BRIANZOLI

Con loro nascono i Supermercati Brianzoli: dai quattro punti vendita del 1974 arriveranno fino a oltre sessanta, in Brianza, nel Nord Italia e in Emilia Romagna, in quegli anni la terra delle Coop rosse. Nel 1991 la decisione di vendere il loro impero a Silvio Berlusconi, che attraverso Fininvest assorbirà i Supermercati Brianzoli nella Standa.

SUPERMERCATI BRIANZOLI