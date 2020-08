24 ago 2020 18:19

UN TRUCCO PER FAR DURARE A LUNGO FRUTTA E VERDURA? USATE L’ACETO! – PER ASSICURARSI UNA LUNGA TENUTA BASTEREBBE RIEMPIRE IL LAVELLO CON L’ACQUA, AGGIUNGERE UN BICCHIERE DI ACETO E LASCIARE FRUTTA E VERDURA IN IMMERSIONE – DOPO BASTA SCIACQUARE E STENDERE DEI PANNI SUI QUALI FAR ASCIUGARLI…