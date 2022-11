TRUCI A SAN SIRO – DOPO IL CASO BOIOCCHI LA QUESTURA DI MILANO HA SILENZIATO LA CURVA NORD DELL’INTER: NIENTE STRISCIONI, NIENTE BANDIERE, NIENTE MEGAFONI, NIENTE TAMBURI – UN PROVVEDIMENTO CHE ARRIVA DOPO I QUATTRO DASPO INFLITTI AD ALTRETTANTI ULTRAS PER LO “SGOMBERO” DEI TIFOSI DAL SECONDO ANELLO VERDE DI SAN SIRO DI SABATO SCORSO, IMPOSTO DAL DIRETTIVO DELLA NORD IN SEGNO DI LUTTO PER L’UCCISIONE DEL CAPO VITTORIO BOIOCCHI

Monica Serra per “La Stampa”

Niente striscioni, niente bandiere, niente megafoni, niente tamburi. Se non è la chiusura della Curva, poco ci manca. Un provvedimento così duro a Milano non era stato mai preso prima. Dopo i quattro Daspo per lo «sgombero» dei tifosi dal secondo anello verde di sabato scorso, deliberato dal direttivo della Nord in segno di lutto per la morte del capo Vittorio Boiocchi, la questura ha deciso lo «stop» del tifo organizzato in occasione di Inter-Bologna, in programmazione a San Siro, mercoledì 9 novembre alle 20.45.

La Curva «silenziata» ha fatto sapere che si presenterà comunque al Meazza perché, «al di là dei divieti, sarà l'occasione per tornare a fare quello che meglio ci riesce e più ci compete: incitare la squadra - si legge nel comunicato della Nord - anche perché siamo convinti che è proprio quello che vorrebbe Vittorio (il loro capo assassinato, ndr.). Il tifo non si ferma. Chiediamo a tutti gli interisti del secondo anello verde di vestirsi di nerazzurro per colorare ugualmente il settore. Uniti, fieri, mai domi».

Il provvedimento è stato assunto dal questore Giuseppe Petronzi, d'accordo col prefetto Renato Saccone, il giorno prima del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui parteciperà anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, mentre l'attenzione sulla Nord è massima. Non solo per via delle serrate indagini della Squadra mobile sull'omicidio del 69enne Boiocchi - uscito di galera dopo 26 anni nel 2018 - freddato a colpi di pistola sabato sotto casa da due killer proprio mentre stava per iniziare il match contro la Sampdoria. Ma anche per via di una nuova inchiesta - per ora «a modello 45», senza indagati e ipotesi di reato - aperta dal procuratore Marcello Viola.

Un maxi contenitore in cui confluirà ogni comportamento «penalmente rilevante» della Curva a partire da quello di sabato. Quando, dopo la decisione del direttivo, gli ultrà hanno cacciato i tifosi presenti nel settore centrale del secondo anello verde, come le vittime hanno raccontato sui social. Per questo, dopo aver analizzato le immagini delle videocamere di sorveglianza, la Digos ha denunciato per violenza privata quattro ultrà: un 52enne del Varesotto con precedenti e già daspato; un 31enne milanese indagato anche dalla questura partenopea per possesso di «artifizi pirotecnici» utilizzati durante Napoli-Inter; un 18enne milanese che, mentre esortava con modi non proprio ortodossi i tifosi a lasciare il settore, ne ha strattonato uno con forza spingendolo a terra; e un 22enne, finora senza macchia.

I quattro hanno anche ricevuto il Daspo: a cinque anni il primo, a due il secondo e il terzo, a un anno l'ultimo. Nessuno di loro riveste però posizioni di rilievo nella Nord, mentre è uno dei capi del direttivo il 47enne Andrea Beretta che da giovedì, su decisione della Sezione misure di prevenzione del Tribunale, è un «sorvegliato speciale»: per un anno e mezzo dovrà stare lontano da Milano e non potrà frequentare pregiudicati. I giudici hanno riconosciuto la sua «pericolosità sociale» a fronte di una sfilza di condanne, Daspo ed episodi violenti. L'ultimo a febbraio, quando è finito ai domiciliari per l'aggressione di un venditore ambulante vicino al Baretto di San Siro. Minacce, calci e pugni costati la frattura del perone alla vittima, un 50enne napoletano a cui Beretta avrebbe anche strappato l'inalatore dei farmaci antiasma. Per poi rimanere a «osservarlo mentre era oramai a terra, cianotico e semicosciente».

