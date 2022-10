15 ott 2022 15:50

TRUFFA DI CITTADINANZA – NON FATE A SAPERE ALLA MELONI, GIA’ INTENZIONATA A CANCELLARE IL REDDITO DI CITTADINANZA, CHE IN PROVINCIA DI NAPOLI NEGLI ULTIMI SEI MESI I CARABINIERI HANNO SCOVATO 662 PERSONE CHE INTASCAVANO L’ASSEGNO SENZA AVERNE TITOLO – PER 287 SI IPOTIZZA IL REATO DI TRUFFA – IN TOTALE I 662 FURBETTI HANNO SOTTRATTO ALLE CASSE DELLO STATO 3 MILIONI DI EURO…