LA TRUFFA PAGA – ANNA SOROKIN, LA FINTA EREDITIERA CHE È RIUSCITA A SPILLARE SOLDONI AI RICCASTRI DI NEW YORK, STA TRASFORMANDO LE SUE USCITE SETTIMANALI PER LA LIBERTÀ VIGILATA IN UNA PASSERELLA: DOPO AVER PIANTO MISERIA DAL CARCERE, ORA ESCE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI CON ECCENTRICHE SCARPE PIUMATE, SOPRABITI ROSA E GUANTINI DI CHIFFON. ALLA CAVIGLIA SFOGGIA IL BRACCIALETTO ELETTRONICO COME SE FOSSE UN OGGETTO DI MODA. LA FURBASTRA SA GIÀ COME MONETIZZARE I CINQUE ANNI DIETRO LE SBARRE… - VIDEO

Elisabetta Moro per www.elle.com

anna sorokin 4

Anna Delvey è uscita dal carcere e l'ha fatto esattamente come ce lo saremmo immaginato: occhiali da sole, tacchi alti, capelli ben pettinati. Porta il braccialetto elettronico alla caviglia come se fosse un accessorio all'ultima moda. Sembra una star e, del resto, è esattamente quello che ha sempre fatto credere a tutti di essere. La truffatrice protagonista della celebre serie Netflix Inventing Anna ora è agli arresti domiciliari ma questo non le ha impedito di rilasciare la sua prima intervista dopo la condanna.

"Stavo cercando di prendere quegli stivali sopra il ginocchio di Givenchy", racconta a The Cut parlando della sua voglia di rinnovare il guardaroba, “Non è stato possibile a causa di questo braccialetto. Immagino niente stivali sopra il ginocchio per me". Delvey (il cui vero cognome è Sorokin) è stata in carcere per quasi 5 anni. Per chi non avesse (incredibilmente) mai letto o saputo nulla su di lei, è nata in Russia, cresciuta in Germania per poi trasferirsi a Londra, Parigi e poi arrivare a New York nel 2013. È stato a quel punto che si è fatta strada nel mondo delle socialite della Grande Mela facendo credere di essere un'ereditiera, vivendo in hotel da $ 400 a notte, indossando abiti costosi e riuscendo sempre a far pagare il conto a qualcun altro.

anna sorokin 8

Nel 2019, è stata condannata a quattro anni di carcere dopo essere stata ritenuta colpevole di otto accuse tra cui furto aggravato di secondo grado e condannata a rimborsare $ 275.000 ad hotel, ristoranti e una compagnia di jet privati. "Non ci è voluto molto sforzo", ha detto nell'intervista "perché quelli sono i vestiti che mi piacevano davvero. Non mi sentivo come se stessi giocando a travestirmi".

Per Delvey, l'importante, proprio come spesso si dice, è crederci davvero. "Ho passato anni a saltare la fila alle feste della settimana della moda a cui non ero invitata, annunciando che il mio nome era sulla lista o che il DJ mi stava scrivendo", racconta, "Mi sono fatto strada in lavori per i quali non avevo esattamente le competenze". Le apparenze contano davvero: "Se indossi i vestiti giusti nei posti giusti e sei circondato dalle persone giuste, improvvisamente sei qualcuno che la gente dovrebbe conoscere".

anna sorokin 5

Delvey è uscita di prigione perché ha potuto risarcire le sue vittime grazie ai diritti della serie tv. Ora, però, vuole essere lei a raccontare la sua storia: dal suo salotto nell'East Village risponde alle domande dei giornalisti, riceve offerte da case editrici e progetta di creare un podcast in cui intervista persone influenti. È pronta a farsi di nuovo strada a New York, stavolta come se stessa (forse).

anna sorokin 7 anna sorokin 3 anna sorokin 6 anna sorokin 1 ANNA SOROKIN anna sorokin 11 anna sorokin 2 anna sorokin 10 ANNA SOROKIN rachel deloache williams e anna sorokin anna sorokin 2 Anna Sorokin anna sorokin 9