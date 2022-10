18 ott 2022 15:05

IL TRUFFATORE DA 100 MILIONI DI DOLLARI SI È FATTO BERE A MILANO – CRAIG AURINGER, 52 ANNI, CANADESE, SU CUI PENDEVA UN MANDATO DI CATTURA DELLA PROCURA DI NEW YORK, È STATO ARRESTATO MENTRE PASSEGGIAVA COME UN TURISTA – È ACCUSATO DI FAR PARTE DI "THE GROUP", BANDA DI SPECULATORI INTERNAZIONALI CHE AVEVA ACCUMULATO PROFITTI ILLECITI PER OLTRE 100 MILIONI COL METODO "PUMP AND DUMP”: RASTRELLAVANO AZIONI DI PICCOLE SOCIETÀ, LE “POMPAVANO” PRESSO ALTRI INVESTITORI USANDO FALSE INFORMAZIONI E…