IL TRUMP BIS INFIAMMA LE VULVE! – ALLO “SCIOPERO DEL SESSO” PROCLAMATO DALLE FEMMINISTE VICINE AL PARTITO DEMOCRATICO, INCAZZATE PER LA RIELEZIONE DI “THE DONALD”, RISPONDONO LE ELETTRICI REPUBBLICANE: “NOI FAREMO PIU’ SESSO PER FARE PIU’ FIGLI COSI’ DA AVERE UN’AMERICA SEMPRE PIÙ REPUBBLICANA” – INCREDIBILE MA VERO: LE POLARIZZAZIONI DEGLI STATI UNITI ORA SI SCONTANO PERSINO IN CAMERA DA LETTO…

(ANSA) - NEW YORK, 09 NOV - Nell'America polarizzata del dopo 5 novembre, le donne liberal minacciano i mariti repubblicani con lo sciopero del sesso, mentre le trumpiane si impegnano a celebrare in camera da letto e l'obiettivo e' di fare figli per una mappa elettorale sempre piu' "rossa". Questi due trend emersi negli ultimi giorni sui social e raccolti oggi dai media Usa. I risultati elettorali - riporta il New York Times - hanno alimentato l'interesse sul movimento femminista sudcoreano 4B che propone quattro "no" alle donne eterosessuali: no al matrimonio, ai figli, agli appuntamenti romantici e al sesso.

Il movimento dei 4 No e' nato in Corea del Sud nel 2019, anno in cui le donne hanno avviato una riflessione sulle tradizionali disparita' di genere nel loro paese, ed e' cresciuto durante le elezioni del 2021. Dietro l'interesse delle "Lisistrate" a stelle e strisce c'è la rabbia per gli attacchi di Trump al diritto di aborto, ma anche sdegno per le accuse di molestie contro il futuro presidente e per il machismo dei giovani elettori che lo hanno sostenuto.

"Sono pazze", ha replicato la repubblicana Tara Elsas, una mamma dell'Illinois felice per la vittoria del suo candidato e che, in un video visto da decine di migliaia su TikTok, si e' impegnata a fare un altro figlio con il marito pompiere ora che "grazie a Trump" se lo possono permettere "senza aver piu' paura dell'inflazione".

Anche le favorevoli ai 4 No si sono affrettate a parlarne su TikTok paventando che la nuova amministrazione Trump riesca a far passare il bando federale dell'aborto, mentre molte si lamentano per l'aumento della misoginia online in particolare tra i cosiddetti "incel" (celibi involontari che disprezzano le donne) e piu' in generale temono una progressiva erosione di diritti che fino a ieri consideravano consolidati.

