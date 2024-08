TRUMP COLPITO E AFFONDATO – CELINE DION HA CRITICATO “THE DONALD” E IL SUO VICE, JD VANCE, PER AVERE UTILIZZATO “MY HEART WILL GO ON”, LA CELEBRE CANZONE DEL FILM “TITANIC'” DURANTE UN COMIZIO IN MONTANA: “IO E LA MIA ETICHETTA NON ABBIAMO DATO L'AUTORIZZAZIONE E NON CONSENTIAMO QUESTO TIPO DI UTILIZZO” – IL POST IRONICO DELLA CANTANTE: “MA POI, VERAMENTE QUELLA CANZONE?" (CON RIFERIMENRO ALLA PESSIMA FINE DEL TITANIC...) – VIDEO

la canzone di celine dion 'My heart will go on trasmessa durante il comizio di trump

(ANSA) - Celine Dion bacchetta Donald Trump e JD Vance per aver utilizzato 'My heart will go on', la celebre canzone del film 'Titanic', durante un comizio in Montana.

"Celine Dion e la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc., non hanno dato l'autorizzazione e non consentono questo tipo di utilizzo", si legge in un post della star canadese che poi, con ironia, aggiunge: 'Ma poi, veramente QUELLA canzone?".

JD VANCE E DONALD TRUMP meme su donald trump e jd vance sul titanic celin dion