TRUMP HA DICHIARATO CHE POTREBBE CONCEDERE LA GRAZIA AD HUNTER BIDEN SE SARÀ RIELETTO: "NONOSTANTE QUELLO CHE HANNO FATTO A ME" - IL TYCOON HA CRITICATO I PROBLEMI LEGALI CHE DEVE AFFRONTARE IL FIGLIO DEL PRESIDENTE USA, CONDANNATO A GIUGNO IN UN PROCESSO FEDERALE SULLE ARMI E DICHIARATOSI COLPEVOLE IL MESE SCORSO IN UN CASO DI EVASIONE FISCALE FEDERALE: “HUNTER È UN CATTIVO RAGAZZO, NON C'È DUBBIO. MA PENSO CHE SIA MOLTO NEGATIVO PER IL NOSTRO PAESE” - KAMALA HARRIS NON HA RISPOSTO SE CONCEDEREBBE LA GRAZIA A TRUMP, QUALORA FOSSE ELETTA…

donald trump joe biden dibattito presidenziale cnn 1

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - In un'intervista con il conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt, Donald Trump ha dichiarato che non esclude di prendere in considerazione la grazia per Hunter Biden se sarà rieletto, "nonostante quello che hanno fatto a me". Il tycoon ha a lungo criticato i problemi legali che deve affrontare il figlio del presidente Usa, condannato a giugno in un processo federale sulle armi e dichiaratosi colpevole il mese scorso in un caso di evasione fiscale federale.

hunter biden sex tape 2

Alla domanda se grazierebbe Hunter Biden, Trump ha risposto: "Non lo toglierei dalle opzioni. Hunter è un cattivo ragazzo, non c'è dubbio. È stato un cattivo ragazzo. Tutto quello che dovevi fare era vedere il suo laptop", ha aggiunto riferendosi al computer contenente materiale imbarazzante. "Ma penso che sia molto negativo per il nostro Paese", ha detto. Kamala Harris invece non ha risposto se concederebbe la grazia a Trump, qualora fosse eletta presidente.

DONALD TRUMP ASCOLTA IL DISCORSO DI BIDEN