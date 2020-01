TRUMP, MA CHE COMBINI? IL PRESIDENTE USA ANNUNCIA IL LOGO DELLA SPACE FORCE. E LA RETE SI SCATENA: "MA È QUELLO DI STAR TREK...” – IRONIE, MEME E ACCUSE DI PLAGO. PERSINO UN ATTORE DELLA NOTA SERIE CI SCHERZA SU: "CI PAGHI I DIRITTI D'AUTORE"

Il presidente americano Donald Trump annuncia su Twitter il nuovo logo della Us SPace Force ma scatena immediamente le risate della Rete. A molti, infatti, non è sfuggita l'impressionante somiglianza tra il logo twittato da Trump e quello della serie Star Trek, nata nel 1966 ma ancora assai popolare in tutto il mondo.

E dire che Trump aveva presentato il logo con malcelata soddisfazione: "Dopo essermi consultato con i nostri grandi leader militari, disegnatori e altri, sono felice di presentare il nuovo logo per la United States Space Force, la sesta branca delle nostre magnifiche forze armate!". Probabilmente, però, non si aspettava di scatenare le risate globali e, persino, l'accusa di plagio.

Uno dei primi a intervenire è stato addirittura George Takei, uno degli attori della serie Star Trek: "Ci aspettiamo il pagamento dei diritti di autore" ha ironizzato su Twitter. Ma a seguire una cascata di commenti e meme che prendevano in giro la scelta del comandante in capo. Che sulla Us Space Force non è affatto fortunato, visto che qualche giorno fa, quando ha presentato le nuove divise dei cadetti del Corpo speciale, ha suscitato commenti sarcastici. La divisa, infatti,è una mimetica: "Come se nello Spazio ci si dovesse mimetizzare..." hanno scritto in tanti sui social.

La Us Space Force è nata lo scorso mese quando Trump ha firmato il National Defence Authorization Act, il bilancio del Pentagono per l’anno fiscale 2020. Il presidente ha spiegato che il nuovo corpo delle Forze Armate avrà il compito di "proteggere gli interessi degli Stati Uniti nello Spazio". Parole altisonanti, anche se nella realtà i militari non faranno altro che svolgere compiti difensivi e soprattutto scientifici. Niente di avventuroso, alla Star Trek, appunto, malgrado il logo farebbe pensare il contrario.

Nel frattempo la nuova serie "Star Trek", "Picard", è stata appena presentata in anteprima sul servizio streaming di CBS All Access.