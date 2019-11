TRUMPONE SI DÀ AL FUGONE (DAL FISCO) - IL PUZZONE LASCIA NEW YORK PER SPOSTARE LA RESIDENZA NEL MEGA VILLONE DI MAR-A-LAGO, IN FLORIDA – UNA SCELTA DI COMODO PER PAGARE MENO TASSE VISTO IL REGIME FISCALE MOLTO FAVOREVOLE (EUFEMISMO) DELLO STATO DEL SUD – DONALD SI GIUSTIFICA DICENDO I LEADER DELLA GRANDE MELA LO HANNO SEMPRE TRATTATO MALE, MA ANDREW CUOMO ESULTA: “CHE LIBERAZIONE! NON SEMBRA CHE QUI ABBIA MAI PAGATO LE TASSE…”

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

donald trump a new york

Donald Trump ha deciso di spostare la sua residenza ufficiale dalla Trump Tower sulla Fifth Avenue al club Mar-a-Lago a Palm Beach in Florida. Lo fa per pagare meno tasse? Il presidente ha anticipato ed eluso la domanda con un tweet: «Amo New York e i suoi abitanti e sarà sempre così; ma i loro leader mi hanno trattato molto male, nonostante i milioni di dollari che ho versato ogni anno in imposte cittadine, locali e statali».

trump tower

Andrew Cuomo, che dello Stato di New York è il governatore ha esclamato: «Che liberazione! Tanto non sembra che qui abbia pagato le tasse. Florida, è tutto vostro». Il New York Times , dopo aver dato la notizia, ha fatto due conti, interpellando avvocati e commercialisti. In Florida i contribuenti non devono versare nulla alle casse dello Stato: uno dei pochi casi nell' Unione. Solo questo particolare vale un risparmio di circa il 13%.

ANDREW CUOMO

In realtà non si possono fare calcoli precisi, perché Trump si rifiuta di rendere pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi, alimentando i sospetti non solo di Cuomo, ma anche del procuratore del distretto di Manhattan, Cyrus Vance, che gli ha intimato, per ora senza esito, di consegnare la documentazione tributaria.

LA VILLA DI TRUMP A MAR A LAGO

Trump aggiunge: «Odio fare questa scelta: New York avrà sempre un posto speciale nel mio cuore». Piaccia o no, la storia di Trump è un pezzo della storia della Grande Mela. «The Donald» è nato nel Queens il 14 giugno 1946. Da giovane, una volta scansata la leva militare per il Vietnam, passava ore nell' ufficio del padre Fred, ricco e ruspante palazzinaro, sognando come guadare l' East River e approdare finalmente a Manhattan.

Ci riesce nel 1971 e nel 1979 comincia a costruire la Trump Tower, buttando giù una palazzina Art déco e domando i muratori polacchi che chiedevano paghe più sostanziose, grazie all' aiuto di mediatori e sindacalisti considerati in rapporti sospetti con le famiglie mafiose dei Gambino e dei Genovese. All' epoca la sua futura residenza fu definita «un dente d' oro in una dentatura perfetta».

donald trump fischiato al nationals park di washington 11

Ma da quel momento in poi la vita di Trump si è radicata a Manhattan. Lo sport, la televisione (lo show The apprentice ), i night club. Anche l' avventura politica del tycoon è cominciata in quella torre con il suo nome in caratteri cubitali: 16 giugno 2015, scende dalla scala mobile nell' atrio marmorizzato con Melania e annuncia la sua candidatura alla Casa Bianca.

donald trump dichiara vittoria nella sua tenuta di mar a lago di palm beach in florida

Tutto finito? Si fa fatica a crederlo. Per il momento Donald Trump è alla Casa Bianca per il Paese e nella sua residenza invernale di Mar-a-Lago per il fisco. Anche Melania ha spostato il suo indirizzo nel resort di Palm Beach, anche se sembra passi sempre più tempo in una casa del Maryland, con i genitori e il figlio Barron.

ANDREW CUOMO 1 governatore andrew cuomo con la compagna sandra lee

DONALD TRUMP NEW YORK NELLA SQUADRA DI CALCIO MILITARY ACADEMY

la famiglia trump donald trump 1 donald trump trump e melania a mar a lago durante la cena di capodanno trump mar a lago nel 2009 mar a lago bandiera mar a lago 4 mar a lago bandiera mar a lago 1 mar a lago 3 mar a lago 2 mar a lago trump gioca a golf con shinzo abe mar a lago uno dei saloni di mar a lago trump tower ingresso dorato trump tower