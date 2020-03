TU CHIAMALE SE VUOI, DELAZIONI - L’INIZIATIVA DELLA RAGGI: “HAI NOTATO UN ASSEMBRAMENTO? SEGNALALO AL COMUNE” – MA E' UN SISTEMA GIA' VISTO: LE ISTITUZIONI LANCIANO LA CACCIA ALL'UNTORE MENTRE S'IMPENNA (ANCHE A ROMA) IL NUMERO DI MEDICI CONTAGIATI PER MANCANZA DI PROTEZIONI, OVVERO IL VETTORE PIU' VELOCE E DISASTROSO DEL VIRUS…

Da roma.fanpage.it

"Ci sono assembramenti di persone che ritieni in contrasto con le regole dell’emergenza sanitaria? Puoi segnalarli direttamente all’Autorità competente per la vigilanza, tramite il SUS (Sistema Unico di Segnalazione) attivo sul portale istituzionale di Roma Capitale". Questo l'annuncio pubblicato sulla pagina Facebook di Roma Capitale. In pratica se qualche cittadino notasse comportamenti non in linea con le disposizioni dei decreti governativi per limitare la diffusione coronavirus, potrebbe segnalare la questione utilizzando il già esistente Sistema Unico di Segnalazione.

Questa la descrizione sulla pagina del "Sistema Unico di Segnalazione", già attivo prima dell'emergenza coronavirus: attraverso il nuovo sistema "si possono inviare suggerimenti, segnalazioni o reclami riguardo le attività degli uffici capitolini, con riferimento anche alla Polizia Locale di Roma Capitale, alle Agenzie e Aziende collegate. Il Sistema Unico di Segnalazione innova, sostituisce e integra tra loro i precedenti sistemi: IoSegnalo e il Sistema Gestione Reclami (SGR)". In pratica bisogna accedere nel servizio, selezionare la voce ‘assembramenti' e compilando i campi previsti.

