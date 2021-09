TU CHIAMALE, SE VUOI, ERUZIONI – EMERGENZA SULL’ISOLA DI LA PALMA ALLE CANARIE PER L’ERUZIONE DEL VULCANO CUMBRE VIEJA: SI SONO APERTE DUE FESSURE E OTTO BOCCHE DI LAVA CHE HANNO INGHIOTTITO OTTO CASE - CINQUEMILA PERSONE SONO STATE EVACUATE, IL FIUME DI MAGMA È GIÀ ENTRATO NEL COMUNE DI LOS LLANOS DE ARIDANE E POTREBBE INVESTIRE I VILLAGGI DI LA BOMBILLA E PUERTO NAOS – ERANO PIÙ DI CINQUANT’ANNI CHE… - VIDEO

"Due fessure, a circa 200 metri di distanza, e otto bocche di lava", è l'analisi degli esperti impegnati a monitorare l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Sull'isola de La Palma è emergenza con tanto di piano di evacuazione già completato. Sono circa cinquemila i residenti allontanati "tranne che per alcune case sparse".

Il monitoraggio del vulcano Cumbre Vieja è stato illustrato dal direttore tecnico del Piano di prevenzione del rischio vulcanico delle Isole Canarie, Miguel Angel Morcuende. Durante la conferenza stampa - dopo la riunione del comitato scientifico di Pevolca, alla quale ha partecipato il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez - ha reso le dinamiche dell'eruzione.

Il fiume di magma è già entrato nel comune di Los LLanos de Aridane attraversando l'autostrada LP2, ha affermato Morcuende, e, secondo le simulazioni effettuate dal National Geographic Institute, la lava potrebbe colpire i villaggi costieri di La Bombilla e Puerto Naos. Morcuende ha anche parlato delle otto case scomparse sotto la lava e ciò ha reso necessario l'evacuazione di tutti i residenti in zone a rischio. Il tecnico ha anche specificato che continua la deformazione della superficie, salita a19 centimentri, e che il contributo magmatico è in grado di produrre nuove crepe.

Il governo regionale ha riferito su Twitter che, per ora, non sono attese nuove fuoriuscite di materiale incandescente. L'attività potrebbe, tuttavia, durare "diverse settimane o alcuni mesi", a causa della presenza di un secondo serbatoio di magma situato da 20 a 30 chilometri sotto la superficie. A riferirlo è il coordinatore scientifico dell'Istituto Vulcanologico delle Canarie, Nemesio Pe'rez.

Gli italiani presenti a La Palma "A La Palma vivono tra i 150 e i 200 italiani che hanno per lo più delle attività commerciali, mentre di turisti ce ne sono pochi. Le ultime notizie parlano di voli regolari e che l'aeroporto non è stato chiuso anche se le autorità sconsigliato i viaggi sull'isola", racconta Bianca Leonardi, giornalista di Leggo Tenerife, quotidiano di riferimento per la comunità italiana alle Canarie.

"Risale a 50 anni fa l'ultima eruzione di un vulcano alle Canarie. Non è come da noi l'Etna in Sicilia", prosegue la giornalista italiana che vive da 11 anni sull'isola. "Ce n'è stata un'altra più recente sull'isola di El Hierro, ma sottomarina", precisa, ricordando che l'eruzione del Cumbre Vieja "non è stata improvvisa" perché "da una settimana c'erano forti terremoti". Secondo Bianchi, a La Palma "in questo periodo ci sono soprattutto turisti inglesi e molti tedeschi, che amano la conformazione montuosa dell'isola e la possibilità di fare trekking", mentre per gli italiani "non è una meta turistica e preferiscono Tenerife".

