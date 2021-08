27 ago 2021 18:55

TU CHIAMALE, SE VUOI, EVASIONI – BATOSTA PER L’ATTRICE CINESE ZHENG SHUANG, CONDANNATA A PAGARE LA MEGA SANZIONE DI 299 MILIONI DI YUAN (46,1 MILIONI DI DOLLARI) PER EVASIONE FISCALE: PER IL FISCO CINESE NON HA DICHIARATO 191 MILIONI DI YUAN DI REDDITO PERSONALE E HA EVASO LE TASSE PER QUASI 45,27 MILIONI - GLI INVESTIGATORI HANNO ANCHE SCOPERTO CHE ZHENG AVEVA…