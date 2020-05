TU CHIAMALE, SE VUOI, MASTURBAZIONI – IN CINA UNA ZOZZONA ENTRA IN UN NEGOZIO IKEA E GIRA UN SEX TAPE MENTRE SI MASTURBA SU UN DIVANO A POCHI METRI DAGLI ALTRI CLIENTI: IL VIDEO FINISCE SUI SITI PORNO, DIVENTA VIRALE E IL COLOSSO SVEDESE È COSTRETTO A INTERVENIRE INVITANDO LE PERSONE AD AVERE UN COMPORTAMENTO CIVILE…- IL VIDEO HOT INTEGRALE

IL VIDEO PORCELLO

Da "www.repubblica.it"

Il colosso del mobile Ikea è stata costretta a un comunicato per invitare i suoi clienti a comportarsi "in modo civile" dopo che il sex tape di una donna che si masturba in uno dei suoi negozi in Cina è diventato virale.

La breve sequenza mostra una donna che si dà piacere su una poltrona e un letto del marchio svedese, mentre i clienti sullo sfondo passeggiano per le sale espositive. Non è chiaro se si tratti di un sex tape vero o fino, né è nota l'identità della persona o se si tratta di una cliente effettivamente.

Ikea "ha condannato tale comportamento" e ha annunciato di aver avvisato la polizia. Il marchio ha assicurato di aver rafforzato le sue misure di sicurezza nei suoi negozi e ha invitato i suoi clienti ad adottare un comportamento "civile". L'azienda teme ripercussioni sul suo brand, anche perché non è la prima volta che è 'set' di video di questo tipo.

Il video originale è stato rapidamente censurato sui social media in tutto il paese. Alcuni utenti hanno notato che gli annunci in cantonese possono essere ascoltati in background, suggerendo che il video è stato girato a Canton (sud). Negli estratti, i clienti appaiono anche senza maschere, suggerendo che il video è stato girato prima dell'epidemia di coronavirus che si è diffusa in Cina da dicembre.

