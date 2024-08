TU MI HAI DATO LA VITA, IO TE LA SALVO - UNA DONNA DI OSTUNI, IN PROVINCIA DI BRINDISI, ANNUNCIA IL SUICIDIO AL FIGLIO ADOLESCENTE E LUI RIESCE A FERMARLA - PRIMA DEL GESTO ESTREMO, LA DONNA HA INVIATO UNA FOTO AL RAGAZZO E LUI HA RACCONTATO TUTTO ALLE SORELLE. A QUEL PUNTO HANNO CONTATTATO IL 112 E, QUANDO I POLIZIOTTI SONO ARRIVATI NELL'APPARTAMENTO...

Estratto da www.leggo.it

Una tragedia sfiorata a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove una donna aveva deciso di togliersi la vita tagliandosi le vene. Prima del gesto estremo ha inviato una foto a suo figlio in cui annunciava la volontà di suicidarsi, e l'adolescente ha immediatamente raccontato l'accaduto alle sorelle […]. Loro, a loro volta, non hanno perso tempo a contattare il 112 […]

Quando il 30 luglio i poliziotti del commissariato di Ostuni sono arrivati all'appartamento sul litorale del Nord Brindisino hanno trovato la donna priva di sensi in una stanza, e grazie alle indicazioni di un medico collegato a distanza e uno strumento di fortuna trovato in casa, ovvero un guinzaglio, sono riusciti a prestare le prime cure in attesa dell'ambulanza. Come riporta il Corriere di Lecce, la donna è stata poi stabilizzata […] ed è ora fuori pericolo.