21 giu 2024 08:54

TU SCIOPERI? E IO TI MANDO I GUERRIGLIERI! - NON SOLO LA SOCIETÀ STATUNITENSE DELLE BANANE “CHIQUITA”, MA ANCHE ALTRE GRANDI GRUPPI AMERICANI COME “DOLE” E “COCA COLA” FINANZIARONO I PARAMILITARI IN COLOMBIA PER GARANTIRE LA LORO PRODUZIONE. LO AFFERMA L'EX CAPO DEL GRUPPO “AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA” (AUC), EVERTH VELOZA, IN UN'INTERVISTA: "TUTTE LE AZIENDE DI BANANE CI FINANZIAVANO PER IMPEDIRE GLI SCIOPERI. ANDAVAMO DI COLTIVAZIONE IN COLTIVAZIONE AD AVVERTIRE I BRACCIANTI CHE CHI SCIOPERAVA SI SAREBBE TRASFORMATO IN UN OBIETTIVO MILITARE…”